Вратарь «Барыса» Шутов о ЧМ: «Уровень турнира повысился за счет приезда игроков из НХЛ. Хороший опыт для сборной Казахстана»

Теги Сборная Словакии по хоккею НХЛ Сборная Казахстана по хоккею Сборная Латвии по хоккею Сборная Германии по хоккею Галым Мамбеталиев КХЛ Барыс Сборная Франции по хоккею Сборная Польши по хоккею с шайбой ЧМ по хоккею Андрей Шутов Роман Старченко Никита Михайлис Валерий Орехов Sports – Казахстан Хоккей

Андрей Шутов считает, что уровень ЧМ-2024 повысился из-за приезда игроков из НХЛ.

Команда тренера Галыма Мамбеталиева обыграла команду Польши со счетом 3:1 в матче группового этапа ЧМ. У казахов голами отметились Никита Михайлис, Валерий Орехов и Роман Старченко.

Эта победа позволила казахстанской команде гарантировать себе право выступать в высшем дивизионе чемпионата мира в следующем сезоне.

– Матч против Польши получился тяжелым. Я был уверен, что свои шайбы мы полякам забросим. В целом это был сложный чемпионат мира как для меня, так и для команды, потому что уровень турнира повысился за счет приезда множества игроков из НХЛ.

– Что позитивного можете извлечь из этого турнира?

– Как бы моя игра ни складывалась, сколько бы раз меня ни меняли по ходу матча, что со Словакией, что с Германией я был морально готов играть дальше. Нужно играть с такой же уверенностью.

– Ощутима ли разница в игре с учетом приезда хоккеистов из НХЛ?

– Конечно, уровень совсем другой – повыше. И это хороший опыт для нашей сборной.

– В Остраве почти каждый матч собирал аншлаги. Проще ли играть, когда против тебя болеет чуть ли не вся арена?

– Я заметил, что в матчах против Франции, Латвии и Польши вся арена болела против нас, за исключением болельщиков из нашей страны.

Это нас подстегивало, наоборот, хорошо, что всегда полные трибуны, а не полупустая арена, – сказал вратарь «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Шутов. 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий