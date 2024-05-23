Вратарь «Барыса» Шутов о ЧМ: «Уровень турнира повысился за счет приезда игроков из НХЛ. Хороший опыт для сборной Казахстана»

Андрей Шутов считает, что уровень ЧМ-2024 повысился из-за приезда игроков из НХЛ.

Команда тренера обыграла команду Польши со счетом 3:1 в матче группового этапа ЧМ. У казахов голами отметились , и .

Эта победа позволила казахстанской команде гарантировать себе право выступать в высшем дивизионе чемпионата мира в следующем сезоне.

– Матч против получился тяжелым. Я был уверен, что свои шайбы мы полякам забросим. В целом это был сложный чемпионат мира как для меня, так и для команды, потому что уровень турнира повысился за счет приезда множества игроков из .

– Что позитивного можете извлечь из этого турнира?

– Как бы моя игра ни складывалась, сколько бы раз меня ни меняли по ходу матча, что со Словакией, что с Германией я был морально готов играть дальше. Нужно играть с такой же уверенностью.

– Ощутима ли разница в игре с учетом приезда хоккеистов из НХЛ?

– Конечно, уровень совсем другой – повыше. И это хороший опыт для нашей сборной.

– В Остраве почти каждый матч собирал аншлаги. Проще ли играть, когда против тебя болеет чуть ли не вся арена?

– Я заметил, что в матчах против , и Польши вся арена болела против нас, за исключением болельщиков из нашей страны.

Это нас подстегивало, наоборот, хорошо, что всегда полные трибуны, а не полупустая арена, – сказал вратарь « » и сборной Казахстана Андрей Шутов.