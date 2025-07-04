Тулски о подписании Элерса: «Николай был топовым свободным агентом на рынке. Гордимся тем, что он выбрал «Каролину»
Генменеджер «Каролины» высказался о подписании форварда Николая Элерса.
С 29-летним датчанином был заключен 6-летний контракт с кэпхитом 8,5 миллиона долларов. Ранее он выступал за «Виннипег».
«Николай был топовым свободным агентом на рынке. Мы гордимся тем, что он выбрал «Каролину».
Это вингер высокого класса, который успешно впишется в нашу группу нападающих», – сказал Эрик Тулски.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Каролины»
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