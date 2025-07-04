«Вашингтон» подписал форварда Йестрина. Он первый игрок с драфта-2025 с контрактом новичка, «Кэпиталс» выбрали шведа под 37-м номером
«Вашингтон» подписал контракт новичка с форвардом Мильтоном Йестрином.
18-летний швед был выбран клубом на драфте НХЛ-2025 под общим 37-м номером во втором раунде. Он стал первым игроком с драфта этого года, заключившим контракт новичка.
В минувшем сезоне Йестрин выступал в системе МОДО. За основную команду в SHL он сыграл 8 матчей, за команду U20 набрал 42 (18+24) очка в 40 играх.
Также он был капитаном сборной Швеции на ЮЧМ-2025 и стал вице-чемпионом турнира вместе с командой. В 7 играх Мильтон отметился 10 (3+7) баллами.
Ожидается, что в следующем сезоне игрок продолжит выступать в шведской лиге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Вашингтона»
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