«Вашингтон» подписал форварда Йестрина. Он первый игрок с драфта-2025 с контрактом новичка, «Кэпиталс» выбрали шведа под 37-м номером

«Вашингтон» подписал контракт новичка с форвардом Мильтоном Йестрином.

18-летний швед был выбран клубом на драфте НХЛ-2025 под общим 37-м номером во втором раунде. Он стал первым игроком с драфта этого года, заключившим контракт новичка.

В минувшем сезоне Йестрин выступал в системе МОДО . За основную команду в SHL он сыграл 8 матчей, за команду U20 набрал 42 (18+24) очка в 40 играх.

Также он был капитаном сборной Швеции на ЮЧМ-2025 и стал вице-чемпионом турнира вместе с командой. В 7 играх Мильтон отметился 10 (3+7) баллами.

Ожидается, что в следующем сезоне игрок продолжит выступать в шведской лиге.