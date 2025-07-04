Клубы НХЛ потратили около 858,5 млн долларов за 3 дня работы рынка свободных агентов. В 2024 году за первые сутки было более 1 млрд

Клубы НХЛ потратили около 858,5 млн долларов за 3 дня работы рынка.

По данным PuckPedia, за 3 дня работы рынка свободных агентов было подписано 188 контрактов на общую сумму около 858,5 миллиона долларов.

В прошлом году уже в первый день работы рынка была превышена отметка 1 миллиард (впервые в истории).

Журналист ESPN Грег Вышински отметил , что в этом году рынок был беднее. В связи с ростом потолка зарплат (он составит 95,5 млн долларов на команду против 88 млн в прошлом сезоне) многие игроки продлили контракты со своими клубами до 1 июля.

Добавим, что на данный момент только «Анахайм » не достигает пола зарплат (70,6 млн долларов) – сейчас у клуба 66,5 млн в платежке.

При этом «Дакс» еще не подписали новые контракты с ограниченно свободными агентами – вратарем Лукашем Досталом, защитником Дрю Хеллесоном и форвардом Мэйсоном Мактавишем.