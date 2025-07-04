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Клубы НХЛ потратили около 858,5 млн долларов за 3 дня работы рынка свободных агентов. В 2024 году за первые сутки было более 1 млрд

Клубы НХЛ потратили около 858,5 млн долларов за 3 дня работы рынка.

По данным PuckPedia, за 3 дня работы рынка свободных агентов было подписано 188 контрактов на общую сумму около 858,5 миллиона долларов. 

В прошлом году уже в первый день работы рынка была превышена отметка 1 миллиард (впервые в истории). 

Журналист ESPN Грег Вышински отметил, что в этом году рынок был беднее. В связи с ростом потолка зарплат (он составит 95,5 млн долларов на команду против 88 млн в прошлом сезоне) многие игроки продлили контракты со своими клубами до 1 июля. 

Добавим, что на данный момент только «Анахайм» не достигает пола зарплат (70,6 млн долларов) – сейчас у клуба 66,5 млн в платежке.

При этом «Дакс» еще не подписали новые контракты с ограниченно свободными агентами – вратарем Лукашем Досталом, защитником Дрю Хеллесоном и форвардом Мэйсоном Мактавишем. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: PuckPedia
деньги
потолок зарплат
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logoМэйсон Мактавиш
logoЛукаш Достал
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