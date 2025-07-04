«Лос-Анджелес» подписал с Логаном Брауном двусторонний контракт на год. Клубы КХЛ интересовались 11-м номером драфта-2016

«Лос-Анджелес» подписал с Логаном Брауном контракт на год.

Соглашение с 27-летним форвардом является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 350 тысяч.

Ранее сообщалось , что американцем интересовались клубы КХЛ.

В минувшем сезоне 11-й номер драфта НХЛ-2016 выступал в АХЛ за «Сиракьюз » и набрал 29 (11+18) очков в 33 играх.

За карьеру у него 99 игр в регулярках НХЛ и 26 (7+19) баллов. В АХЛ – 148 игр и 127 (40+87) баллов.

Добавим, что «Кингс» также подписали годичные двусторонние контракты с защитником Самуэлем Болдуком, форвардами Коулом Гаттманом и Тэйлором Уордом.