«Лос-Анджелес» подписал с Логаном Брауном двусторонний контракт на год. Клубы КХЛ интересовались 11-м номером драфта-2016
«Лос-Анджелес» подписал с Логаном Брауном контракт на год.
Соглашение с 27-летним форвардом является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 350 тысяч.
Ранее сообщалось, что американцем интересовались клубы КХЛ.
В минувшем сезоне 11-й номер драфта НХЛ-2016 выступал в АХЛ за «Сиракьюз» и набрал 29 (11+18) очков в 33 играх.
За карьеру у него 99 игр в регулярках НХЛ и 26 (7+19) баллов. В АХЛ – 148 игр и 127 (40+87) баллов.
Добавим, что «Кингс» также подписали годичные двусторонние контракты с защитником Самуэлем Болдуком, форвардами Коулом Гаттманом и Тэйлором Уордом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Лос-Анджелеса»
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