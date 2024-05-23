Генменеджер «Бостона»: «Будем действовать агрессивно. Нужно найти новых игроков, чтобы дополнить то, что у нас уже есть»

Дон Суини рассказал о планах усилить состав «Бостона» на следующий сезон.

Ранее « » выбила «Брюинс» (4-2) во втором раунде Кубка Стэнли.

«Бостон» забивал 3,21 гола за игру в регулярке, но в плей-офф результативность упала до 2,38 гола за игру.

– Погрешности малы. Я о том, что последние три игры серии закончились со счетом 3:2, 2:1, 2:1. В конечном итоге, другой команде тоже трудно забить, и по мере продвижения в плей-офф игры становятся более напряженными.

Нужно найти способ – нам не удалось достаточно часто воспользоваться отскоками в таких ситуациях, когда это можно было сделать. Так что есть вещи, которые нам нужно исправить. И я должен найти игроков, которые могли бы обеспечивать нам голевые моменты в ключевых ситуациях.

– Каков будет подход «Брюинс» к усилению атаки этим летом?

– Мы находимся в ситуации, когда можем добавить новых игроков к нашей основной группе. Мы будем действовать агрессивно, чтобы дополнить то, что у нас уже есть, в некоторых областях, – сказал генеральный менеджер « » .