Генменеджер «Бостона»: «Будем действовать агрессивно. Нужно найти новых игроков, чтобы дополнить то, что у нас уже есть»

Теги возможные переходы Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Дон Суини Хоккей

Дон Суини рассказал о планах усилить состав «Бостона» на следующий сезон.

Ранее «Флорида» выбила «Брюинс» (4-2) во втором раунде Кубка Стэнли.

«Бостон» забивал 3,21 гола за игру в регулярке, но в плей-офф результативность упала до 2,38 гола за игру.

– Погрешности малы. Я о том, что последние три игры серии закончились со счетом 3:2, 2:1, 2:1. В конечном итоге, другой команде тоже трудно забить, и по мере продвижения в плей-офф игры становятся более напряженными.

Нужно найти способ – нам не удалось достаточно часто воспользоваться отскоками в таких ситуациях, когда это можно было сделать. Так что есть вещи, которые нам нужно исправить. И я должен найти игроков, которые могли бы обеспечивать нам голевые моменты в ключевых ситуациях.

– Каков будет подход «Брюинс» к усилению атаки этим летом?

– Мы находимся в ситуации, когда можем добавить новых игроков к нашей основной группе. Мы будем действовать агрессивно, чтобы дополнить то, что у нас уже есть, в некоторых областях, – сказал генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини.

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2 комментария
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Центры нужны в топ-6.
Из свободных агентов Линдхольм будет просить очень много, Стивенсон много, Монахан немного, но это прям кот в мешке. На остальных можно не смотреть.
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