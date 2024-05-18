Бобровский о выходе в полуфинал Кубка Стэнли: «Флорида» – отличная команда, и быть ее частью – привилегия для меня. Мы наслаждаемся моментом»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский прокомментировал выход «Флориды» в полуфинал Кубка Стэнли.

В шестом матче второго раунда плей-офф «Пантерс» переиграли «Бостон» со счетом 2:1 (4-2 в серии) и вышли в полуфинал.

35-летний вратарь отразил 22 из 23 бросков по воротам и стал второй звездой матча.

«Мы наслаждаемся моментом. Мы верим друг в друга и работаем все вместе.

У нас отличная команда, и быть ее частью – привилегия для меня», – сказал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

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3 комментария
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Ответ Максим Седов
Сейчас у Флориды есть все, чтобы взять КС: отличный вратарь в прекрасной форме, шикарный топ-6, хорошие нижние звенья. Немного вызывает вопросы защита, так как Экблад, Монтур, Форслинг, Экман-Ларссон и Куликов не образцы надёжности. Но в целом это компенсируется тем, что в обороне отрабатывают центральные. Все таки сейчас Барков, наверное лучший двусторонний центр в НХЛ. Как говорится, Флорида, если не сейчас, то когда?
а что скажешь про Рэйнджерс. Они не в той же ситуации?
+2
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+2
Сейчас у Флориды есть все, чтобы взять КС: отличный вратарь в прекрасной форме, шикарный топ-6, хорошие нижние звенья. Немного вызывает вопросы защита, так как Экблад, Монтур, Форслинг, Экман-Ларссон и Куликов не образцы надёжности. Но в целом это компенсируется тем, что в обороне отрабатывают центральные. Все таки сейчас Барков, наверное лучший двусторонний центр в НХЛ.
Как говорится, Флорида, если не сейчас, то когда?
+1
-1
0
Ответ Максим Седов
Сейчас у Флориды есть все, чтобы взять КС: отличный вратарь в прекрасной форме, шикарный топ-6, хорошие нижние звенья. Немного вызывает вопросы защита, так как Экблад, Монтур, Форслинг, Экман-Ларссон и Куликов не образцы надёжности. Но в целом это компенсируется тем, что в обороне отрабатывают центральные. Все таки сейчас Барков, наверное лучший двусторонний центр в НХЛ. Как говорится, Флорида, если не сейчас, то когда?
У НЙР есть отличный вратарь, шикарный топ-6, хорошая защита и лучшие спецбригады.
У Далласа все тоже самое + самый глубокий состав.
У всех если не сейчас, то...потом.
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