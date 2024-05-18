Бобровский о выходе в полуфинал Кубка Стэнли: «Флорида» – отличная команда, и быть ее частью – привилегия для меня. Мы наслаждаемся моментом»

Сергей Бобровский прокомментировал выход «Флориды» в полуфинал Кубка Стэнли.

В шестом матче второго раунда плей-офф «Пантерс» переиграли «Бостон» со счетом 2:1 (4-2 в серии) и вышли в полуфинал.

35-летний вратарь отразил 22 из 23 бросков по воротам и стал второй звездой матча.

«Мы наслаждаемся моментом. Мы верим друг в друга и работаем все вместе.

У нас отличная команда, и быть ее частью – привилегия для меня», – сказал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

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