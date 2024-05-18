Гальченюк о судьях в НХЛ и КХЛ: «Не сказал бы, что есть колоссальная разница. В плей-офф НХЛ много спорных моментов. Все ошибаются – и судьи, и хоккеисты»

Теги Амур судьи Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Брэд Маршанд Алекс Гальченюк Сэм Беннетт Матч ТВ Хоккей

Алекс Гальченюк поделился мнением о качестве судейства в НХЛ и КХЛ.

30-летний форвард провел более 650 матчей в НХЛ. В прошлом сезоне он играл за СКА, откуда в это межсезонье перешел в «Амур».

– Мог бы ты сравнить уровень судейства в КХЛ и НХЛ после года здесь?

– Мне кажется, по ходу сезона было все достаточно стабильно. Посмотрите, сейчас в плей-офф НХЛ много спорных моментов, которые все обсуждают. Когда ставки повышаются, многие вещи воспринимаются острее.

Когда происходит какой-то спорный момент в решающем матче, он вызывает больше хайпа по сравнению с регулярным чемпионатом.

Возьмите хотя бы спорный эпизод с Маршандом (игрок «Бостона» получил травму после силового приема от Сэма Беннетта из «Флориды» – Sports). Могли его пересмотреть, удалить, дать дисквалификацию.

Я бы не сказал, что между судейством в НХЛ и КХЛ какая-то колоссальная разница, и где-то судейство ужасное, а где-то идеальное.

Все ошибаются – и судьи, и хоккеисты, – сказал экс-игрок команд НХЛ и действующий форвард «Амура» Алекс Гальченюк.

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5 комментариев
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Везде живые люди
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Ну если судить о том, как судьи в матче Даллас - Колорадо отменили чистый гол Марчмента, вдруг увидев там помеху вратарю со стороны Дюшейна, то точно не вижу разницы между НХЛ и КХЛ.
По большому счету, все живые люди.
Но все же есть справедливость, что Даллас выиграл матч и серию, а Дюшейн забил победный гол.
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Как ушёл из системы сразу по судейству всё по делу сказал.
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Везде живые люди - но где то они живее :)
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Что вас так сильно Роман покусал? Что вы кроме судейства ничего сказать не можете.
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