Серавалли о Ничушкине: «По контракту с «Колорадо» осталось 6 лет и 30,5 млн. Пока Валерий в программе помощи, соглашение расторгнуть нельзя, но возможно после. Пойдет ли клуб на это?»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Габриэль Ландескуг Валерий Ничушкин Хоккей

Фрэнк Серавалли высказался о будущем Валерия Ничушкина в «Колорадо».

Ранее российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.  

– Смогут ли «Эвеланш» заполнить пустоту после ухода Валерия Ничушкина?

– Отстранение Ничушкина, которое, по словам источников, было вызвано третьим нарушением условий программы помощи игрокам НХЛ из-за положительного результата теста, стало тяжелым ударом для «Эвеланш» в день четвертой игры против «Далласа».

Прежде всего, все надеются, что Ничушкин получит необходимую помощь. Но следующий ключевой вопрос: как «Эвеланш» будут действовать в ситуации, когда 14 октября его обязательное шестимесячное отстранение завершится?

Ничушкин будет иметь право на восстановление, но это не гарантировано. Ему 29 лет, контракт с ним не могут расторгнуть, пока он находится в программе помощи, но это станет возможным, после ее завершения. Пойдут ли «Эвеланш» на это?

По контракту осталось 6 лет и 30,5 миллионов долларов. Судя по словам его партнеров по команде, несмотря на зависимость, он два года подряд нарушал их доверие в самый важный момент сезона. Он не игрок нижних звеньев, он – лидер плей-офф по количеству голов на момент его отстранения. Он ключевой игрок.

И даже если Габриэль Ландескуг вернется здоровым к началу следующего сезона, «Эвеланш» предстоит поработать над восстановлением глубины состава, в чем команда явно уступала «Далласу», – сказал инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. 

Ничушкин отстранен НХЛ – минимум на полгода. В чем дело?

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3 комментария
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Валерон даже пьяный - круче всех в НХЛ. Этим он и хорош. Однозначно оставлять. И накинуть бабла в виде бонусов
+4
-3
+1
Потеря потерь.
+1
-1
0
Ответ За Валенсию с 1999
Валерон даже пьяный - круче всех в НХЛ. Этим он и хорош. Однозначно оставлять. И накинуть бабла в виде бонусов
В виде неограниченного количества этого препарата
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