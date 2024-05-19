Светлов о вылете «Колорадо»: «Ничушкин вносил огромный вклад в успехи команды. Его уход выбил ее из равновесия»

Сергей Светлов высказался о вылете «Колорадо» из плей-офф НХЛ.

Клуб уступил «Далласу» со счетом 2-4 в серии.

« » было тяжело в серии с « ». Удивило, что «Лавины» не всегда собранно начинали матчи. Шла потеря энергии, ведь в плей-офф гандикапы отыгрываются с большим трудом.

В овертаймах шестого матча это было видно – «Даллас» сохранил больше сил и выигрывал конек.

Огромный вклад в успехи команды вносил снайпер , он забивал в каждом матче, доминировал на пятачке. Мне показалось, его уход выбил ее из равновесия», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.