Светлов о вылете «Колорадо»: «Ничушкин вносил огромный вклад в успехи команды. Его уход выбил ее из равновесия»
Сергей Светлов высказался о вылете «Колорадо» из плей-офф НХЛ.
Клуб уступил «Далласу» со счетом 2-4 в серии.
«Колорадо» было тяжело в серии с «Далласом». Удивило, что «Лавины» не всегда собранно начинали матчи. Шла потеря энергии, ведь в плей-офф гандикапы отыгрываются с большим трудом.
В овертаймах шестого матча это было видно – «Даллас» сохранил больше сил и выигрывал конек.
Огромный вклад в успехи команды вносил снайпер Ничушкин, он забивал в каждом матче, доминировал на пятачке. Мне показалось, его уход выбил ее из равновесия», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.