Журналист Килер о Ничушкине: «Это было великолепно, Вэл. Но это твоя остановка. Два плей-офф подряд, два исчезновения. «Колорадо» не может позволить себе третьего»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Габриэль Ландескуг Нэтан Маккиннон Валерий Ничушкин Микко Рантанен Хоккей

Журналист Шон Килер поделился мыслями о ситуации с Валерием Ничушкиным.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

Килер высказал мнение о будущем игрока в статье на сайте The Denver Post под названием «Эвеланш» дали Валерию Ничушкину второй шанс. Он его упустил. Пришло время двигаться дальше».

«Это было по-настоящему, Вэл. Господи, это было великолепно. Но это твоя остановка. Поезду «Эвеланш» нужны двигатели, на которые он может положиться.

Вы плачете по этому человеку. Вы злитесь из-за потери. Вы задаетесь вопросом о фронт-офисе «Эвеланш», который защищал и помогал проблемному нападающему. Только для того, чтобы все снова «сгорело».

Все кончено. Время пришло. Чемпионское окно не будет ждать. В сентябре Нэтану Маккиннону исполнится 29 лет. Через месяц Микко Рантанену будет 28 лет. Еще через месяц Гейбу Ландескугу исполнится 32 года.

У «Колорадо» мало времени. И хуже момента для этого и быть не могло.

Вы скажете, что Ничушкин слишком талантлив, чтобы от него отказаться. Это правда. Он также слишком ненадежен, чтобы на него можно было положиться как на часть этой чемпионской головоломки, слишком велик риск, чтобы быть опорой для ядра.

После загадочного отъезда из Сиэтла, его отсутствия из-за лечения прошлой зимой и дисквалификации в понедельник, могут ли «Эвеланш», его братья, доверять ему? Сможет ли Маккиннон, который терпит дураков примерно так же, как и защитников? Смогут ли болельщики «Колорадо»?

Два плей-офф подряд. Два исчезновения подряд. «Эвеланш» не могут позволить себе третьего», – написал журналист Шон Килер.

Ничушкин отстранен НХЛ – минимум на полгода. В чем дело?

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6 комментариев
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Ненадежный русский в Колорадо
Ожидание: Георгиев
Реальность: Ничушкин
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+17
Is not Well, Valera.
По-человчески поддержу, но как болельщик Avalanche и ответсвенный человек, работающий в команде - прости, это too much.
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Наверно он прав... Даже если верна информация, что он получил свою зависимость в ходе победного КС, но сейчас уже не будут на это ориентироваться. Скорее всего потом переведут его в LTIR до начала ПО и в лучшем случае будет играть в 3ем звене. на эти деньги будут искать нового в топ6
+2
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Ответ Антон Якимцев
Is not Well, Valera. По-человчески поддержу, но как болельщик Avalanche и ответсвенный человек, работающий в команде - прости, это too much.
Кем работаете, если не секрет? Как попали? Я учусь сейчас на спортивном менеджменте, и для меня работа в подобной организации-мечта ⭐️
+1
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+1
Ответ Антон Якимцев
Is not Well, Valera. По-человчески поддержу, но как болельщик Avalanche и ответсвенный человек, работающий в команде - прости, это too much.
Как пел Федя, да и Брайан Мэй:
Too Much Love (Drugs?) Will Kill You.
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Ответ Hell-On Earth
Кем работаете, если не секрет? Как попали? Я учусь сейчас на спортивном менеджменте, и для меня работа в подобной организации-мечта ⭐️
Я работаю не в спортивной организации, хотя закончил Автодорожный университет по специальности "Автомобили для спорта", речь о другом, что если от твоей работы зависит не только твой успех, но и коллег, ты должен быть отвественным, у меня были такие "сорви головы" в коллективе, я старался держаться но них подальше, хотя одного даже нанял на работу потом, будучи руководителем, не один раз пожалел потом, хоть результат и давали он, но с такими, как на пороховой бочке живёшь. Нет, нет, и ещё раз нет.
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