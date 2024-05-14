Журналист Килер о Ничушкине: «Это было великолепно, Вэл. Но это твоя остановка. Два плей-офф подряд, два исчезновения. «Колорадо» не может позволить себе третьего»

Журналист Шон Килер поделился мыслями о ситуации с Валерием Ничушкиным.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

Килер высказал мнение о будущем игрока в статье на сайте The Denver Post под названием «Эвеланш» дали Валерию Ничушкину второй шанс. Он его упустил. Пришло время двигаться дальше».

«Это было по-настоящему, Вэл. Господи, это было великолепно. Но это твоя остановка. Поезду «Эвеланш» нужны двигатели, на которые он может положиться.

Вы плачете по этому человеку. Вы злитесь из-за потери. Вы задаетесь вопросом о фронт-офисе «Эвеланш», который защищал и помогал проблемному нападающему. Только для того, чтобы все снова «сгорело».

Все кончено. Время пришло. Чемпионское окно не будет ждать. В сентябре исполнится 29 лет. Через месяц будет 28 лет. Еще через месяц Гейбу Ландескугу исполнится 32 года.

У « » мало времени. И хуже момента для этого и быть не могло.

Вы скажете, что Ничушкин слишком талантлив, чтобы от него отказаться. Это правда. Он также слишком ненадежен, чтобы на него можно было положиться как на часть этой чемпионской головоломки, слишком велик риск, чтобы быть опорой для ядра.

После загадочного отъезда из Сиэтла, его отсутствия из-за лечения прошлой зимой и дисквалификации в понедельник, могут ли «Эвеланш», его братья, доверять ему? Сможет ли Маккиннон, который терпит дураков примерно так же, как и защитников? Смогут ли болельщики «Колорадо»?

Два плей-офф подряд. Два исчезновения подряд. «Эвеланш» не могут позволить себе третьего», – написал журналист Шон Килер.

Ничушкин отстранен НХЛ – минимум на полгода. В чем дело?