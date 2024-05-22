Шестеркин – 3-й вратарь в истории «Рейнджерс» с 8+ победами в плей-офф более чем в одном сезоне. Двое других – Лундквист и Рихтер

Теги рейтинги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хенрик Лундквист Майк Рихтер Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин вошел в число лучших вратарей в истории «Рейнджерс» в плей-офф.

28-летний россиянин стал третьим голкипером в истории клуба, одержавшим восемь и более побед в Кубке Стэнли более чем в одном сезоне. Шестеркин также делал это в 2022 году. 

По этому показателю он сравнялся с Майком Рихтером (2 раза; больше всего – 16 в сезоне-1993/94). Лидирует Хенрик Лундквист (3 раза; больше всего – 13 в сезоне-2013/14).

Полуфинальная серия Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Флоридой» начнется сегодня ночью.

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