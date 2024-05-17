Шестеркин вышел на 6-е место среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ (21), обогнав Брызгалова

Игорь Шестеркин на 6-м месте среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ.

Голкипер « » отразил 33 броска из 36 в 6-й игре 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:3, 4-2).

Всего в текущем розыгрыше у россиянина 8 побед в 10 играх при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,4.

По общему числу побед в плей-офф за карьеру (21 в 38 играх) Шестеркин вышел на 6-е место среди российских вратарей, обогнав Илью Брызгалова (20 в 47).

В топ-5 входят («Тампа», 66 в 115), (42 в 86), (39 в 82), («Флорида», 36 в 80) и Семен Варламов («Айлендерс», 32 в 65).

В истории « » Шестеркин идет на 4-м месте. Его опережают Хенрик Лундквист (61 в 130), Майк Рихтер (41 в 76) и Эд Джакомин (29 в 65).