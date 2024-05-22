Шестеркин, Барков, Хейсканен, Драйзайтль и Бушар – в числе претендентов на «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ. Макдэвид не вошел в список

Игорь Шестеркин – в числе претендентов на «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс» вошел в список претендентов на приз самому ценному игроку плей-офф, составленный авторами NHL.com по итогам двух раундов.

За россиянина проголосовал старший автор Дэн Розен. Шестеркин одержал 8 побед в 10 играх в текущем плей-офф при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,40.

Также в список вошли:

Форвард « » (14 очков в 10 играх, 6+8, Том Гуллитти);

Защитник « » (13 очков в 13 играх при 28:01 на льду, 5+8, Ник Коцоника);

Форвард «Далласа» Уайтт Джонсон (11 очков в 13 играх, 7+4, Трэйси Майерс);

Форвард «Флориды» Александр Барков (13 очков в 11 играх, 5+8, Амалия Бенджамин);

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (24 очка в 12 играх, 8+16, Дерек ван Дист);

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар (20 очков в 12 играх, 5+15, Майк Зайсбергер).

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (21 очко в 12 играх, 2+19) упомянут не был.