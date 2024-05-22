Шестеркин, Барков, Хейсканен, Драйзайтль и Бушар – в числе претендентов на «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ. Макдэвид не вошел в список

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Игорь Шестеркин – в числе претендентов на «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс» вошел в список претендентов на приз самому ценному игроку плей-офф, составленный авторами NHL.com по итогам двух раундов. 

За россиянина проголосовал старший автор Дэн Розен. Шестеркин одержал 8 побед в 10 играх в текущем плей-офф при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,40. 

Также в список вошли:

Форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек (14 очков в 10 играх, 6+8, Том Гуллитти);

Защитник «Далласа» Миро Хейсканен (13 очков в 13 играх при 28:01 на льду, 5+8, Ник Коцоника);

Форвард «Далласа» Уайтт Джонсон (11 очков в 13 играх, 7+4, Трэйси Майерс);

Форвард «Флориды» Александр Барков (13 очков в 11 играх, 5+8, Амалия Бенджамин);

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (24 очка в 12 играх, 8+16, Дерек ван Дист);

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар (20 очков в 12 играх, 5+15, Майк Зайсбергер). 

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (21 очко в 12 играх, 2+19) упомянут не был. 

9 комментариев
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Очень странно, что в списке потенциальных обладателей награды отсутствует Бобровский.
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Сейчас это бессмысленно,заберет приз игрок из команды победительницы.
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Драйзайтель - красавчик, очень жалко, что тратит свой талант в фуфлыжном эдмонтоне. За 8 миллионов в год терпит нищий город, пока всякие клоуны вроде Марнера и Петтерссона по 11-12 зарабатывают😬😬 ждем в Торонто через год, леон!
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Ответ balyalin1@icloud.com
Очень странно, что в списке потенциальных обладателей награды отсутствует Бобровский.
Боб играет не плохо, но не сказать что он прям тащит. На данный момент есть вратари, которые более ярко играют в ПО: Шести и Оттингер.
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Сильнее всех выделяются Драйзайтель и Шестеркин хотя сюда можно было бы включить и Бушара.
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Ответ balyalin1@icloud.com
Очень странно, что в списке потенциальных обладателей награды отсутствует Бобровский.
Абсолютно ничего странного нет. Достаточно взглянуть на его показатели в плей-офф, они никак не тянут на Конн Смайт. Да, играет ровно, иногда выдает суперсейвы (думаю, лучший сейв этого плей-офф он уже забрал себе), и откровенных плюх не пускает. Но, в совокупности, этого недостаточно. Опять же, сказалось, что тот же Бостон достаточно мало бросал по воротам. На мой взгляд, сейчас лучший среди вратарей по совокупному вкладу - Оттинджер. А вообще, очень надеюсь, что Шестеркин всерьёз поборется за награду, сухие цифры пока за него.
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А Панарин заберет Коня.
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Ответ Gangtrang
Если Даллас будет в финале против копов и будет борьба то не факт что Шестеркину не отдадут(такие случаи уже были) У Далласа ровная команда но реальных звезд там нет и даже при победе в кубке могут отдать игроку другой команды а Миро ну такое --Бушар на голову сильнее но у него проблема что в финале с большой вероятностью мы его не увидим
На мой взгляд, Даллас как раз таки состоит из звёзд, только они все предпенсионного возраста)
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