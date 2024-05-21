Немчинов назвал «Рейнджерс» фаворитом серии с «Флоридой»: «Выиграли регулярный чемпионат. У команд сильные вратари, равны практически во всех линиях»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Сергей Немчинов Артемий Панарин Игорь Шестеркин Хоккей

Сергей Немчинов считает «Рейнджерс» фаворитами серии против «Флориды».

Команды сыграют в финале Восточной конференции.

«Панарин и Бобровский – друзья, играли вместе. Сейчас, на время полуфинальных игр Кубка Стэнли, они не будут друзьями.

Здесь не один игрок будет решать, а командные действия. Конечно, роль вратаря важна, но и оборона, атака.

В этой паре можно сказать, что «Рейнджерс» фаворит. Только за то, что они выиграли регулярный чемпионат. А так оба клуба прошли уверенно два круга и обыграли не самых слабых соперников. У «Рейнджерс» и «Флориды» сильная вратарская линия.

Шестеркин, Бобровский вместе с обороной смотрятся уверенно. Потому что команды мало пропускали в чемпионате и продолжают уверенно играть в плей-офф.

У обоих команд опасное нападение. Они равны практически во всех линиях», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов.

1 комментарий
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Сергею Немчинову принадлежит уникальный "вечный" рекорд, который в отечественном хоккее уже никогда и ни кем не будет побит. (Надеюсь)))) он единственный чемпион двух стран (СССР и России) с разницей в 18 лет. 1984/1985 ЦСКА -- 2002/2003 "Локомотив" Ярославль
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