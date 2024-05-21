Немчинов назвал «Рейнджерс» фаворитом серии с «Флоридой»: «Выиграли регулярный чемпионат. У команд сильные вратари, равны практически во всех линиях»

Сергей Немчинов считает «Рейнджерс» фаворитами серии против «Флориды».

Команды сыграют в финале Восточной конференции.

« и Бобровский – друзья, играли вместе. Сейчас, на время полуфинальных игр Кубка Стэнли, они не будут друзьями.

Здесь не один игрок будет решать, а командные действия. Конечно, роль вратаря важна, но и оборона, атака.

В этой паре можно сказать, что « » фаворит. Только за то, что они выиграли регулярный чемпионат. А так оба клуба прошли уверенно два круга и обыграли не самых слабых соперников. У «Рейнджерс» и «Флориды» сильная вратарская линия.

, вместе с обороной смотрятся уверенно. Потому что команды мало пропускали в чемпионате и продолжают уверенно играть в плей-офф.

У обоих команд опасное нападение. Они равны практически во всех линиях», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов.