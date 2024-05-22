Хитил готов сыграть в 1-м матче серии с «Флоридой». Форвард «Рейнджерс» провел 1 игру после ноябрьской травмы

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Филип Хитил Хоккей

Форвард «Рейнджерс» Филип Хитил готов сыграть в 1-м матче серии с «Флоридой».

24-летний чех принял участие в третьем матче серии второго раунда против «Каролины». Это был его первый выход на лед с ноября прошлого года. 

Хитил получил травму верхней части тела, из-за которой пропустил большую часть регулярного чемпионата. В 10 играх он набрал 6 (0+6) баллов. 

Сообщалось, что остаток серии с «Каролиной» (4-2) игрок пропустил из-за болезни. 

«Я провел несколько хороших тренировок. Очень приятно участвовать в них наравне с ребятами. Будет здорово принять участие в первой игре серии. Я собираюсь делать то же, что и всегда, играть в свою игру», – сказал Хитил

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