Хитил готов сыграть в 1-м матче серии с «Флоридой». Форвард «Рейнджерс» провел 1 игру после ноябрьской травмы

Форвард «Рейнджерс» Филип Хитил готов сыграть в 1-м матче серии с «Флоридой».

24-летний чех принял участие в третьем матче серии второго раунда против «Каролины». Это был его первый выход на лед с ноября прошлого года.

Хитил получил травму верхней части тела, из-за которой пропустил большую часть регулярного чемпионата. В 10 играх он набрал 6 (0+6) баллов.

Сообщалось, что остаток серии с «Каролиной» (4-2) игрок пропустил из-за болезни.

«Я провел несколько хороших тренировок. Очень приятно участвовать в них наравне с ребятами. Будет здорово принять участие в первой игре серии. Я собираюсь делать то же, что и всегда, играть в свою игру», – сказал .