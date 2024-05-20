Пи Кей Суббан: «У «Рейнджерс» есть шанс стать чемпионами. Все собрано в раздевалке: хороший тренер, хорошие вратари. Все зависит от хоккеистов»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Пи Кей Суббан Хоккей

Пи Кей Суббан считает, что «Рейнджерс» могут выиграть Кубок Стэнли.

«Рейнджерс» и «Флорида» сыграют в финале Восточной конференции.

«Я отдаю предпочтению «Рейнджерс». Они на это способны. Я ставлю на «Рейнджерс» в этой серии.

Нью-Йорк – хоккейный город. Теперь это точно [после поражения «Никс» в плей-офф НБА].

У «Рейнджерс» есть шанс стать чемпионами. У команды достаточно компонентов, чтобы сделать это. Все это собрано у них в раздевалке.

Достаточно хороший тренер. Достаточно хорошие вратари. Спецкоманды хорошо себя проявляют. 

Теперь все зависит от хоккеистов. Думаю, что они могут это сделать. 

Но против «Флориды» будет очень, очень сложно», – сказал бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббан в шоу Pat McAfee Show.

3 комментария
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Боттом у рейнджерс только для того, чтоб продышались топ-6.
Рецепт игры с НЙР показали Девилс в прошлом ПО - минимум ненужных удалений, максимум движения спецбригад, плотная игра с Панариным.
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Пущай лучше Тарас догонит по кубкам своего кореша Айвана.
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