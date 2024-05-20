Пи Кей Суббан: «У «Рейнджерс» есть шанс стать чемпионами. Все собрано в раздевалке: хороший тренер, хорошие вратари. Все зависит от хоккеистов»
Пи Кей Суббан считает, что «Рейнджерс» могут выиграть Кубок Стэнли.
«Рейнджерс» и «Флорида» сыграют в финале Восточной конференции.
«Я отдаю предпочтению «Рейнджерс». Они на это способны. Я ставлю на «Рейнджерс» в этой серии.
Нью-Йорк – хоккейный город. Теперь это точно [после поражения «Никс» в плей-офф НБА].
У «Рейнджерс» есть шанс стать чемпионами. У команды достаточно компонентов, чтобы сделать это. Все это собрано у них в раздевалке.
Достаточно хороший тренер. Достаточно хорошие вратари. Спецкоманды хорошо себя проявляют.
Теперь все зависит от хоккеистов. Думаю, что они могут это сделать.
Но против «Флориды» будет очень, очень сложно», – сказал бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббан в шоу Pat McAfee Show.
Рецепт игры с НЙР показали Девилс в прошлом ПО - минимум ненужных удалений, максимум движения спецбригад, плотная игра с Панариным.