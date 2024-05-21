Федосов о том, поиграет ли Овечкин еще в России: «Конечно. Он же говорил, что заканчивать будет в «Динамо». Он сможет играть до 45 лет, если будет все хорошо со здоровьем»

Владимир Федосов высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в КХЛ.

– Как думаете, до конца карьеры Овечкин еще поиграет в России?

– Конечно. Он же сам говорил, что заканчивать карьеру будет в «Динамо». Только непонятно, в каком – в футбольном или хоккейном?

Но бело-голубые болельщики точно могут спать спокойно. Если у Александра будет все хорошо со здоровьем, он играть сможет до 45 лет! – сказал бывший тренер « » Владимир Федосов.

Напомним, сыграл за футбольное «Динамо» летом 2022 года в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал».