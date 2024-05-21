Федосов о том, поиграет ли Овечкин еще в России: «Конечно. Он же говорил, что заканчивать будет в «Динамо». Он сможет играть до 45 лет, если будет все хорошо со здоровьем»

Теги возможные переходы болельщики Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Динамо Хоккей

Владимир Федосов высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в КХЛ.

– Как думаете, до конца карьеры Овечкин еще поиграет в России?

– Конечно. Он же сам говорил, что заканчивать карьеру будет в «Динамо». Только непонятно, в каком – в футбольном или хоккейном?

Но бело-голубые болельщики точно могут спать спокойно. Если у Александра будет все хорошо со здоровьем, он играть сможет до 45 лет! – сказал бывший тренер «Динамо» Владимир Федосов.

Напомним, Александр Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» летом 2022 года в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Есть с кого пример взять (II)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий