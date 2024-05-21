Федосов об Овечкине: «Как и вся Россия, жду, что он превзойдет достижение Гретцки. Контракт с «Вашингтоном» у него до 2026-го, за 2 сезона может обогнать»

Владимир Федосов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь (894).

– Главной российской звездой НХЛ по-прежнему остается . С ним вы работали в московском «Динамо» в чемпионском сезоне 2012/13. Связь с капитаном «Вашингтон Кэпиталс» поддерживаете?

– Очень давно не виделись и не общались. Овечкин не так часто приезжает в Россию и всегда в Москву. А я в последние годы постоянно живу в Нижнем Новгороде.

Как и вся Россия, слежу за его голевыми рекордами в и жду, что он превзойдет достижение Уэйна Гретцки. Главное, чтобы у Александра не было травм.

– Как думаете, сколько сезонов потребуется Овечкину, чтобы догнать и перегнать Гретцки?

– Контракт с «Вашингтон Кэпиталс» у него до 2026 года. Значит, если Овечкин будет забрасывать по 25-30 очков, за два сезона может обогнать Гретцки, – сказал бывший тренер «Динамо» Владимир Федосов.