Сятери о КХЛ: «В России платили больше, чем где-либо в Европе. Но было несколько городов, где невозможно найти приличную гостиницу. В статистике отсутствовали сэйвы, это раздражало»

Харри Сятери поделился воспоминаниями об игре в КХЛ.

Вратарь ранее выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Витязь» и «Сибирь».

Он вспомнил о разговоре с генеральным менеджером « » после неудачного первого сезона.

«Я думал: «Что ж, это отъезд?» У меня было слегка учащенное сердцебиение, когда я задавался вопросом, конец ли это. В России руководители клубов довольно важные господа. В то время в клубах было «ветрено».

Там вообще не умели работать на перспективу. Мы просто шли день за днем. Если сегодня что-то не получалось, завтра все было бы совсем по-другому. К счастью, я оказался в таком положении, что меняли товарищей по команде, а не меня.

В России платили значительно больше, чем где-либо еще в Европе. Уровень жизни? Было несколько городов, где невозможно было найти даже приличную гостиницу.

[В Нижнекамске] в каком-то старом доме работала гостиница. Должно быть, это было что-то из 50-х, и с тех пор в ней почти ничего не ремонтировали. Еда тоже была так себе. Это были обычные макароны с курицей, но то, как они выглядели...

В некотором смысле там была профессиональная работа, но в каком-то смысле это было ребячество. В статистике отсутствовали сэйвы, которые должны были быть. Иногда меня это раздражало. Но в то время там, наверное, просто какой-то парень отмечал их на бумажке. Иногда он пропускал сэйвы.

Но было ощущение профессионализма, когда на каждую выездную игру мы отправлялись на чартерном самолете. Обо всем заботились, и мы останавливались в замечательных отелях, если такие были в городе», – приводит слова вратаря швейцарского «Биля» Харри Сятери Iltalehti.