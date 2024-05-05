Мяяття, Пулюярви, Пуустинен и Гранлунд – в составе Финляндии на ЧМ

Теги Питтсбург Детройт Сан-Хосе Сборная Финляндии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Микаэль Гранлунд Харри Сятери Расмус Риссанен Олли Мяяття Ииро Пакаринен Юусо Риикола Микко Лехтонен 1994 Йессе Пулюярви Ханнес Бьорнинен Вили Саариярви Эмиль Ларми Йеспер Маттила Вели-Матти Виттасмяки Лассе Лехтинен Йере Иннала Юха Яаскя Валттери Пуустинен Оливер Каски Патрик Пуйстола Конста Хелениус Хоккей

Стал известен состав сборной Финляндии на чемпионат мира.

В состав Финляндии, в частности, вошли Олли Мяяття («Детройт»), Йессе Пулюярви, Валттери Пуустинен (оба – «Питтсбург») и Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»).

Вратари: Харри Сятери, Лассе Лехтинен, Эмиль Ларми

Защитники: Расмус Риссанен, Олли Мяяття, Микко Лехтонен, Оливер Каски, Вили Саариярви, Вели-Матти Виттасмяки, Юусо Риикола, Йеспер Маттила

Нападающие: Йере Иннала, Юха Яаскя, Конста Хелениус, Патрик Пуйстола, Ханнес Бьорнинен, Пекка Йормакка, Ессе Пульюярви, Валттери Пуустинен, Артту Харри, Микаэль Гранлунд, Ахти Оксанен, Оливер Капанен, Саку Мяэналанен, Ииро Пакаринен

Напомним, ЧМ по хоккею пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года.

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2 комментария
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На фоне других топовых сборных, состав финнов выглядит слабее по именам. Но при этом вызывает флешбэки из 2019 года. Ялонен на месте, основа из европейских чемпионатов, в составе есть молодой талант, хорошая игра на предшествующем ЧМ чешском этапе Евротура... Смогут ли они войти в эту реку дважды?
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