Мяяття, Пулюярви, Пуустинен и Гранлунд – в составе Финляндии на ЧМ

Стал известен состав сборной Финляндии на чемпионат мира.

В состав Финляндии, в частности, вошли Олли Мяяття («Детройт»), Йессе Пулюярви, Валттери Пуустинен (оба – «Питтсбург») и Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»).

Вратари: Харри Сятери, Лассе Лехтинен, Эмиль Ларми

Защитники: Расмус Риссанен, Олли Мяяття, Микко Лехтонен, Оливер Каски, Вили Саариярви, Вели-Матти Виттасмяки, Юусо Риикола, Йеспер Маттила

Нападающие: Йере Иннала, Юха Яаскя, Конста Хелениус, Патрик Пуйстола, Ханнес Бьорнинен, Пекка Йормакка, Ессе Пульюярви, Валттери Пуустинен, Артту Харри, Микаэль Гранлунд, Ахти Оксанен, Оливер Капанен, Саку Мяэналанен, Ииро Пакаринен

Напомним, ЧМ по хоккею пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года.