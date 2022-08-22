Фастовский о Сятери: «У нас был контракт на будущий сезон, но мы не регистрировали его. Теперь это музейный экспонат»

Кирилл Фастовский высказался об уходе Харри Сятери из «Сибири».

– До какой даты вы держали в голове мысль, что можете начать сезон с Харри Сятери в составе?

– Безусловно, это ключевой момент для клуба. Мы очень долго надеялись – буквально до начала июля надежда еще как-то теплилась. Но дальше уже стало понятно, что не сложится.

Хотя параллельно мы понимали, что, вероятно, не сложится, и сразу же начали искать вратаря, в итоге остановившись на Денисе Костине.

– Как решился вопрос с расторжением контракта Сятери? Он ведь перед отъездом в НХЛ разорвал только действующее соглашение.

– Формально у нас были договоренности и контракт с Харри на будущий сезон. Но мы не регистрировали его и не отправляли в лигу. Теперь это музейный экспонат, который останется надолго. Нет так нет. Что ж поделаешь?

– Он называл вам причину, по которой решил не возвращаться?

– Нет, никакой конкретной причины не было. Все понимают, что происходит и как по-разному на это реагируют федерации и страны, из которых приезжают эти ребята. Мы же знаем, какое давление было в Финляндии.

Конечно, Харри очень расстроен. Сятери прямо влюблен в Новосибирск, в команду и, безусловно, в болельщиков. Он очень хотел остаться. Контракт на этот сезон мы обсуждали с ним буквально три-четыре дня. Все было понятно, быстро и четко. Но ясно, что он не пойдет поперек, как практически все финские легионеры, за исключение одного, – сказал генеральный директор «Сибири».