Макдэвид о серии с «Далласом»: «Отличная команда, у них есть глубина состава. Это будет отличное испытание, с нетерпением его ждем»

Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Далласом».

Сегодня «Эдмонтон» обыграл «Кэнакс» во втором раунде Кубка Стэнли (4-3, 3:2 в седьмом матче).

«У них отличная команда. Это финал конференции, и вам придется играть с отличной командой, а это, безусловно, отличная команда.

У них есть глубина состава, это самая глубокая команда, какую только можно найти в . Четыре звена, шесть защитников, у них отличный вратарь. Это будет отличное испытание, но мы с нетерпением его ждем.

У нас тоже глубокая команда по составу. Я знаю, что нашим лидерам уделяется много внимания, но у нас действительно глубокая команда.

Я думаю, что сегодня мы задействовали всех 12 нападающих, пытаясь выиграть третий период и всю игру. Я думаю, что и в шестой, и в седьмой играх мы использовали всех 12 нападающих и всех 6 защитников, мы также использовали обоих вратарей в этой серии. Так что у нас глубокая команда, как у « », – сказал капитан « » .