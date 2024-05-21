Макдэвид остался без очков в 3 из 7 матчей серии с «Ванкувером». У него 1 бросок и 3 блока за 20:31 в 7-й игре

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид остался без очков в 3 из 7 матчей серии с «Ванкувером».

Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в седьмой игре серии второго раунда с «Кэнакс» (3:2, 4-3). 

В активе 27-летнего канадца 21 (2+19) очко в 12 играх в плей-офф. В серии с «Ванкувером» – 9 (1+8) баллов в 7 играх. 

Сегодня Макдэвид (20:31, 3:00 – в большинстве, «0») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, а также сделал 3 блока. 

16 комментариев
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9 очков за 7-матчевую серию. Для человека хороший результат, для Мака - средненько.
+24
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+24
Там одно только его влияние во время третьего гола может за очко считаться спокойно)
+19
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+18
Бушар 4+7 за эту серию, просто убийца.
+16
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+16
Зато перетягивал на себя внимание основных сдерживающих сил Ванкувера.
+13
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+13
Единственная отдушина для его хейтеров при проходе Эдмонтона дальше, набрал всего лишь 9 очков)
+13
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Представляете на каком уровне играет Макдэвид? Для любого другого (кроме Драйзайтля разве что) 9 очков за 7 матчей - шикарный результат! А такая статистика от Коннора воспринимается как "сыграл средненько". Вот именно этим и отличаются Великие игроки от тех, кого называют Великими.
+9
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+9
Ответ Александр Борисов
0 кубков Стенли , то что это супер звезда это факт , но одно дело регулярка , а другое кс
Регулярка то причем, уже ПО идет как бы
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Так это же хорошо для Эдмонтона. Показывает, что могут выигрывать и без помощи лидера
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Я чего ему постоянно напрягаться?
Если в команде есть Драйз с Хайманом, да ещё и Бушар с Хопкинсом нарисовалась)
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+2
Ответ Александр Борисов
0 кубков Стенли , то что это супер звезда это факт , но одно дело регулярка , а другое кс
Овца 13 лет шёл к кубку, и считался просто пулялкой... Макдевид 8 или 9 сезон играет пока
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Не спеши осуждать на смерть. Сердце подсказывает мне, что Коннор сыграет свою роль, плохую или хорошую, прежде чем все кончится.
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там работа на результат и на команду, очень много и умно двигается , множество предголевых действий. топ.
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На самом деле т не повезло ему большо очков заработать, там были и великолепные сэйвы вратаря, когда он момненты создавал партнёрам, а в 5 матче, например, сам в ворота не попал, бросив мимо при 2-2 в конце 3 периода. Но если мы берём его личную панку, то, конечно, от него ждёшь большего, но это плов, а не регулярка, здесь всё иначе и здесь уровень среднего матча и уровень сопротивления гораздо выше.
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Ответ борецЗАнеСправедливость
Ох уж вы наш Гендальф Евсеев)) Если цитируете, ставьте соответствующий знак© Бегунок=Голлум? 😂 Тогда у меня для вас плохие новости. Плохо кончит)
Тем не менее он был последним, кто завладел Кольцом)
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