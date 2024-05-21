Макдэвид остался без очков в 3 из 7 матчей серии с «Ванкувером». У него 1 бросок и 3 блока за 20:31 в 7-й игре

Коннор Макдэвид остался без очков в 3 из 7 матчей серии с «Ванкувером».

Капитан « » не отметился результативными действиями в седьмой игре серии второго раунда с «Кэнакс» (3:2, 4-3).

В активе 27-летнего канадца 21 (2+19) очко в 12 играх в плей-офф. В серии с « » – 9 (1+8) баллов в 7 играх.

Сегодня Макдэвид (20:31, 3:00 – в большинстве, «0») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, а также сделал 3 блока.