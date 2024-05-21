Макдэвид о 4-3 с «Ванкувером»: «Приятно обыграть отличную команду. Это была напряженная, страстная серия»

Коннор Макдэвид высказался о победе в серии плей-офф с «Ванкувером».

« » обыграл «Кэнакс» во втором раунде Кубка Стэнли (4-3, 3:2 в седьмом матче).

«Приятно обыграть отличную команду « ». Это действительно отличная команда.

Не так давно, пару месяцев назад, мы сидели здесь и давали интервью, рассказывая о поражении со счетом 1:8 [в первом матче сезона]. Приятно оказаться на вершине.

Это была напряженная серия, страстная серия, болельщики обеих команд сходили с ума», – сказал капитан «Эдмонтона» .