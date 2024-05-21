«Эдмонтон» – 9-й клуб в истории НХЛ, выигравший 40+ серий в плей-офф. У «Ойлерс» лучший результат в лиге с сезона-1979/80

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«Эдмонтон» – 9-й клуб в истории НХЛ, выигравший 40+ серий в плей-офф.

«Ойлерс» прошли «Ванкувер» (4-3, 3:2 в седьмом матче) во втором раунде Кубка Стэнли. 

Эта выигранная серия стала для клуба из Альберты 40-й за время выступлений в лиге. «Нефтяники» догнали «Питтсбург» и делят с ним 8-е место в истории. 

Выше идут клубы «Оригинальной Шестерки» («Монреаль» – 96, «Детройт» – 68, «Бостон» – 64, «Торонто» – 59, «Чикаго» и «Рейнджерс» – по 57), а также «Филадельфия» (44). 

При этом на отрезке с сезона-1979/80 (дебютного для «Эдмонтона») эти 40 выигранных клубом серий являются лучшим результатом в лиге. На втором месте «Детройт» и «Питтсбург» (по 37). 

Отметим, что «Ойлерс» 5 раз выиграли Кубок Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990 годы) и 2 раза уступали в финале (1983, 2006). 

3 комментария
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Великий клуб с богатой историей
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Сто тут скажу 👍👍👍👍
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Эпоха Грецки, Мессье, Коффи и иже с ними привнесла много славной истории.
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