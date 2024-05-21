«Эдмонтон» – 9-й клуб в истории НХЛ, выигравший 40+ серий в плей-офф. У «Ойлерс» лучший результат в лиге с сезона-1979/80

«Эдмонтон» – 9-й клуб в истории НХЛ, выигравший 40+ серий в плей-офф.

«Ойлерс» прошли «Ванкувер» (4-3, 3:2 в седьмом матче) во втором раунде Кубка Стэнли.

Эта выигранная серия стала для клуба из Альберты 40-й за время выступлений в лиге. «Нефтяники» догнали «Питтсбург» и делят с ним 8-е место в истории.

Выше идут клубы «Оригинальной Шестерки» (« » – 96, «Детройт» – 68, « » – 64, « » – 59, « » и «Рейнджерс» – по 57), а также «Филадельфия» (44).

При этом на отрезке с сезона-1979/80 (дебютного для «Эдмонтона») эти 40 выигранных клубом серий являются лучшим результатом в лиге. На втором месте «Детройт» и « » (по 37).

Отметим, что «Ойлерс» 5 раз выиграли Кубок Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990 годы) и 2 раза уступали в финале (1983, 2006).