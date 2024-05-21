Вадим Шипачев: «Вылетать в начале марта – это не про «Ак Барс» и не про меня. Неприятно! Каждый раз не хватало каких-то миллиметров»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев высказался о вылете «Ак Барса» из плей-офф-2024.

Клуб уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии) в первом раунде.

Ранее нападающий сообщил, что «Ак Барс» сказал ему искать новый клуб.

– Знаете, куда больше меня огорчил последний сезон «Ак Барса». Год назад мы остановились в одном матче от Кубка Гагарина, была большая надежда и где-то даже уверенность, что этот шаг мы сделаем этой весной.

До сих пор переживаю, что что-то не получилось. Вылетать в начале марта и столько времени сидеть без хоккея – это не про «Ак Барс» и не про меня. Неприятно!

– Кто виноват?

– Ни на кого не могу показать пальцем. Все ребята выкладывались на полную, внутри команды была профессиональная атмосфера.

Но такое в хоккее иногда бывает – каждый раз не хватало каких-то миллиметров. Командное поражение. Для каждого из нас – урок на будущее, – сказал нападающий Вадим Шипачев.

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2 комментария
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Это Вадька делает вид, что не помнит ранних вылетов с Динамо на протяжении 4 сезонов? Плюс-минус 10 очков за пост-сезонный турнир это показатели среднего игрока при любых оговорках. Смысл в огромных тратах на контракт Вадюши есть только в дрим-тим составе СКА, где его на себе вытаскивает группа классных лидеров
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Не хватило каких то миллиончиков.
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