Вадим Шипачев: «Вылетать в начале марта – это не про «Ак Барс» и не про меня. Неприятно! Каждый раз не хватало каких-то миллиметров»

Вадим Шипачев высказался о вылете «Ак Барса» из плей-офф-2024.

Клуб уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии) в первом раунде.

Ранее нападающий сообщил, что «Ак Барс» сказал ему искать новый клуб.

– Знаете, куда больше меня огорчил последний сезон « ». Год назад мы остановились в одном матче от Кубка Гагарина, была большая надежда и где-то даже уверенность, что этот шаг мы сделаем этой весной.

До сих пор переживаю, что что-то не получилось. Вылетать в начале марта и столько времени сидеть без хоккея – это не про «Ак Барс» и не про меня. Неприятно!

– Кто виноват?

– Ни на кого не могу показать пальцем. Все ребята выкладывались на полную, внутри команды была профессиональная атмосфера.

Но такое в хоккее иногда бывает – каждый раз не хватало каких-то миллиметров. Командное поражение. Для каждого из нас – урок на будущее, – сказал нападающий .