Шипачев и Войнов покинут «Ак Барс». Агент подтвердил
Нападающий Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов покинут «Ак Барс».
Об этом сообщил агент игроков Станислав Романов.
«Шипачев и Войнов покинут «Ак Барс», – сказал агент.
Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов перешли в казанский клуб в 2022 году. Контракты хоккеистов рассчитаны до конца сезона-2024/25.
А теперь станут еще на год старше.
Одному 34, второму 37.
У обоих по 75 миллионов контракты.
Посмотрим куда и на какие контракты перейдут.
Спартак ставит скоростной-комбинационный хоккей, а эти оба совсем не про это.
И Спартак - 12 бюджет лиги. Их хотелки не будут удовлетворены в Спартаке.