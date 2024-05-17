Шипачев и Войнов покинут «Ак Барс». Агент подтвердил

Нападающий Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов покинут «Ак Барс».

Об этом сообщил агент игроков Станислав Романов.

«Шипачев и Войнов покинут « », – сказал агент.

и перешли в казанский клуб в 2022 году. Контракты хоккеистов рассчитаны до конца сезона-2024/25.