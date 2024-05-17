Шипачев и Войнов покинут «Ак Барс». Агент подтвердил

Теги Ак Барс возможные переходы Вячеслав Войнов КХЛ Вадим Шипачев Станислав Романов агент Р-Спорт Хоккей

Нападающий Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов покинут «Ак Барс».

Об этом сообщил агент игроков Станислав Романов.

«Шипачев и Войнов покинут «Ак Барс», – сказал агент.

Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов перешли в казанский клуб в 2022 году. Контракты хоккеистов рассчитаны до конца сезона-2024/25.

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10 комментариев
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В Спартак придут оба.
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В прошедшем сезоне оба не играли на те деньги, которые получали.
А теперь станут еще на год старше.
Одному 34, второму 37.
У обоих по 75 миллионов контракты.
Посмотрим куда и на какие контракты перейдут.
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Совсем не наиграли на свои деньги в Ак Барсе.
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Возраст даёт о себе знать. Не тянут уже по физухе.
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Ответ Andrey Kotov
В Спартак придут оба.
С чего бы вдруг?! 🤣🤣
Спартак ставит скоростной-комбинационный хоккей, а эти оба совсем не про это.
И Спартак - 12 бюджет лиги. Их хотелки не будут удовлетворены в Спартаке.
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Олимпийские чемпионы как никак
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Наверное только по однолетнему контракту станут им предлагать
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На "свалку истории" обоих..
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