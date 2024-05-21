Шипачев об «Ак Барсе»: «Неделю назад сказали, что меня не видят в команде и имеет смысл искать новый клуб»
Вадим Шипачев высказался о своей контрактной ситуации в «Ак Барсе».
Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.
– Вадим, в «Ак Барсе» нет определенности – долгое время тянулся тренерский вопрос, подвисли многие лидеры команды. А что скажете о своей ситуации?
– У меня тоже полной ясности пока нет. Неделю назад позвонили из «Ак Барса», сказали, что меня не видят в команде и имеет смысл искать новый клуб.
– Неожиданный звонок?
– У меня действующий контракт с «Ак Барсом», но приходит новый тренерский штаб, со своим мнением.
В такой ситуации могут быть любые звонки. Надо к ним спокойно относиться, смотреть только вперед и с позитивом, – сказал нападающий Вадим Шипачев.