Шипачев об «Ак Барсе»: «Неделю назад сказали, что меня не видят в команде и имеет смысл искать новый клуб»

Вадим Шипачев высказался о своей контрактной ситуации в «Ак Барсе».

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.

– Вадим, в «Ак Барсе» нет определенности – долгое время тянулся тренерский вопрос, подвисли многие лидеры команды. А что скажете о своей ситуации?

– У меня тоже полной ясности пока нет. Неделю назад позвонили из « », сказали, что меня не видят в команде и имеет смысл искать новый клуб.

– Неожиданный звонок?

– У меня действующий контракт с «Ак Барсом», но приходит новый тренерский штаб, со своим мнением.

В такой ситуации могут быть любые звонки. Надо к ним спокойно относиться, смотреть только вперед и с позитивом, – сказал нападающий .