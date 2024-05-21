Шипачев об «Ак Барсе»: «Неделю назад сказали, что меня не видят в команде и имеет смысл искать новый клуб»

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев высказался о своей контрактной ситуации в «Ак Барсе».

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.

– Вадим, в «Ак Барсе» нет определенности – долгое время тянулся тренерский вопрос, подвисли многие лидеры команды. А что скажете о своей ситуации?

– У меня тоже полной ясности пока нет. Неделю назад позвонили из «Ак Барса», сказали, что меня не видят в команде и имеет смысл искать новый клуб.

– Неожиданный звонок?

– У меня действующий контракт с «Ак Барсом», но приходит новый тренерский штаб, со своим мнением.

В такой ситуации могут быть любые звонки. Надо к ним спокойно относиться, смотреть только вперед и с позитивом, – сказал нападающий Вадим Шипачев.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ dinm 8
Как они смеют так обращаться с Легендой Вегаса.
Вегас то да, но, по меркам кхл, его можно назвать легендой. По набранным очкам дак точно
+1
0
+1
Главное для пятого звена на место Даниилки "кража Валиуллина" Тарасова оперативно находят то Жафярова, то Коршкова. То, что со ставкой на динамовских’ мастеров на роли лидирующей группы игроков пролетят изначально вызывало лишь улыбку. Поздний раунд ПО случился не благодаря, а вопреки. Без стоящих иностранцев в Кахаэль не выигрывают, как и в других чемпионатах. Но все это мелочи по сравнению с глюками главного руководства руководством клуба застрявшей в прошлом и игрушек с рулевыми команды в карманных интересах
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий