Конюшков об Овечкине: «Легенда. Еще сезон-два, и он обойдет Гретцки, я в этом почти не сомневаюсь. Тогда все поймут, что зря его хаяли»

Богдан Конюшков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).

« , я думаю, легенда. Никто с этим не поспорит. Я не знаю, в чем секрет его долголетия, но все видят, какую игру он показывает.

Еще сезон-два, и он обойдет Гретцки, я в этом почти не сомневаюсь. Дело времени.

И думаю, уже тогда все поймут, что зря они его как-то хаяли. Потому что представить, сколько он забил в НХЛ, это просто невозможно. Я не знаю, в чем его феномен, как он готовится, но, видимо, правильно», – сказал защитник « » Богдан Конюшков.