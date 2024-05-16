Конюшков об Овечкине: «Легенда. Еще сезон-два, и он обойдет Гретцки, я в этом почти не сомневаюсь. Тогда все поймут, что зря его хаяли»

Теги Торпедо Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Богдан Конюшков Хоккей

Богдан Конюшков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Александр, я думаю, легенда. Никто с этим не поспорит. Я не знаю, в чем секрет его долголетия, но все видят, какую игру он показывает.

Еще сезон-два, и он обойдет Гретцки, я в этом почти не сомневаюсь. Дело времени.

И думаю, уже тогда все поймут, что зря они его как-то хаяли. Потому что представить, сколько он забил в НХЛ, это просто невозможно. Я не знаю, в чем его феномен, как он готовится, но, видимо, правильно», – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.

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5 комментариев
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И думаю, уже тогда все поймут, что зря они его как-то хаяли.

Кто они?
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Ответ Maxim Shumov
Ну ок, а с созданием путентим и выпрашиванием у царя Мерседеса что делать?)) Как рекорд это перекроет?
Никак, это не хоккейные претензии.
Хоккейные всё равно найдутся, но, как говорится, goals talk)
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Все, больше не будете хаить Александра. Понятно?
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Ну сезон 2024/2025 и половина сезона 2025/2026 и рекорд побьёт и перекроет 🤘🤘💪💪
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