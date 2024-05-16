Конюшков об Овечкине: «Легенда. Еще сезон-два, и он обойдет Гретцки, я в этом почти не сомневаюсь. Тогда все поймут, что зря его хаяли»
Богдан Конюшков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Александр, я думаю, легенда. Никто с этим не поспорит. Я не знаю, в чем секрет его долголетия, но все видят, какую игру он показывает.
Еще сезон-два, и он обойдет Гретцки, я в этом почти не сомневаюсь. Дело времени.
И думаю, уже тогда все поймут, что зря они его как-то хаяли. Потому что представить, сколько он забил в НХЛ, это просто невозможно. Я не знаю, в чем его феномен, как он готовится, но, видимо, правильно», – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.
Кто они?
Хоккейные всё равно найдутся, но, как говорится, goals talk)