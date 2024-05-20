Терещенко о возможном отъезде Мичкова в НХЛ: «Этот переход ожидали все. Не успели насладиться его игрой в КХЛ. Быть в «Сочи» и в топ-клубе – разные вещи»

Алексей Терещенко прокомментировал возможный переход Матвея Мичкова в НХЛ.

Ранее появилась информация, что 19-летний форвард может уехать в «Филадельфию». Действующий контракт игрока со СКА рассчитан еще на два года.

«Наверное, этот переход ожидали все, в том числе и я. По крайней мере, я этого точно ждал.

Его уровнем игры в КХЛ мы не успели насладиться. Играть в «Сочи» и играть в топ-клубе, при всем уважении к «Сочи», – это две разные вещи. Поэтому надеюсь, что он справится.

Не просто так его выбрала «Филадельфия», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.