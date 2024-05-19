Терещенко о штабе Гру в «Тракторе»: «У нас уже был опыт североамериканских специалистов. Может, что-то интересное в тренерский цех принесут»

Теги Трактор Алексей Терещенко Алексей Волков КХЛ Бенуа Гру Хоккей

Алексей Терещенко высказался о назначении Бенуа Гру на пост тренера «Трактора».

«У нас уже был опыт североамериканских специалистов. Алексей Волков поиграл в Северной Америке долго. Я думаю, он знает, кто такой Бенуа Гру.

Для клуба это было взвешенным решением, а что касается североамериканской коалиции, то единомышленники – это правильно.

Ничего плохого в этом я не вижу, можно понаблюдать, может быть, что-то интересное в тренерский цех принесут. Это интересный опыт», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Генменеджер «Трактора» о 29-летнем тренере в штабе Гру: «Рише – умелый педагог не по своим годам. Дело не в возрасте, а в компетенции и квалификации»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий