Терещенко о штабе Гру в «Тракторе»: «У нас уже был опыт североамериканских специалистов. Может, что-то интересное в тренерский цех принесут»

Алексей Терещенко высказался о назначении Бенуа Гру на пост тренера «Трактора».

«У нас уже был опыт североамериканских специалистов. поиграл в Северной Америке долго. Я думаю, он знает, кто такой Бенуа Гру.

Для клуба это было взвешенным решением, а что касается североамериканской коалиции, то единомышленники – это правильно.

Ничего плохого в этом я не вижу, можно понаблюдать, может быть, что-то интересное в тренерский цех принесут. Это интересный опыт», – сказал трехкратный чемпион мира .

Генменеджер «Трактора» о 29-летнем тренере в штабе Гру: «Рише – умелый педагог не по своим годам. Дело не в возрасте, а в компетенции и квалификации»