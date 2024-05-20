Терещенко о Казахстане на ЧМ: «Это провал. Хоккей в Казахстане сейчас на низком уровне»

Теги Алексей Терещенко Сборная Казахстана по хоккею Сборная Латвии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Советский спорт Sports – Казахстан Хоккей

Алексей Терещенко прокомментировал игру Казахстана на ЧМ-2024.

Команда под руководством Галыма Мамбеталиева одержала одну победу и потерпела пять поражений на групповом этапе.

В последнем туре Казахстан сыграет с Польшей за право остаться в высшем дивизионе.

«Ну это провал. Сборной Латвии тоже проиграли 0:2. Нужно у сборной Казахстана спрашивать, чего им не хватило.

Наверное, уровня игроков не хватило, игра показывала, что он ниже, даже при том, что та же сборная Латвии никакая.

Такое ощущение, что сейчас хоккей в Казахстане на низком уровне, к сожалению», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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5 комментариев
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Так и у нас тоже самое, одни разговоры.
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Ситуация со сборной Казахстана показательна в контексте вопроса о легионерах. Что мы видим? в команде нет ограничений на легов, их можно заявлять сколько хочешь, лимита как для российских клубов КХЛ в Барысе нет. Казалось бы, что нам твердят лучшие дятлы комментов спортсру? нужно отменить лимит, надо больше легов - это повысит конкуренцию, молодежь будет рвать жилы и все такое. будет типа как в НХЛ.
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но на практике, по жизни, получается обратное. Легионеры просто съедают игровое время , местным игрокам остается фигня - 3,4 звено, третья пара защиты. нет никакого роста, нет развития - свои не могут конкурировать с легами, и закономерно деградируют. вот, на что надо обратить внимание. А уровень Казахстана в хоккее и так понятен. Хоккей там появился во времена СССР и жив по сути благодаря связи с Россией.
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Да сам тренер никакой,если даже из Барыса убрали
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А с чего ей сильной быть, если большая часть русских уехала. Ну новые приезжают, конечно, но они в хоккей не играют
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