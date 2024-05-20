Терещенко о Казахстане на ЧМ: «Это провал. Хоккей в Казахстане сейчас на низком уровне»
Алексей Терещенко прокомментировал игру Казахстана на ЧМ-2024.
Команда под руководством Галыма Мамбеталиева одержала одну победу и потерпела пять поражений на групповом этапе.
В последнем туре Казахстан сыграет с Польшей за право остаться в высшем дивизионе.
«Ну это провал. Сборной Латвии тоже проиграли 0:2. Нужно у сборной Казахстана спрашивать, чего им не хватило.
Наверное, уровня игроков не хватило, игра показывала, что он ниже, даже при том, что та же сборная Латвии никакая.
Такое ощущение, что сейчас хоккей в Казахстане на низком уровне, к сожалению», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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но на практике, по жизни, получается обратное. Легионеры просто съедают игровое время , местным игрокам остается фигня - 3,4 звено, третья пара защиты. нет никакого роста, нет развития - свои не могут конкурировать с легами, и закономерно деградируют. вот, на что надо обратить внимание. А уровень Казахстана в хоккее и так понятен. Хоккей там появился во времена СССР и жив по сути благодаря связи с Россией.