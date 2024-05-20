Терещенко о Казахстане на ЧМ: «Это провал. Хоккей в Казахстане сейчас на низком уровне»

Алексей Терещенко прокомментировал игру Казахстана на ЧМ-2024.

Команда под руководством Галыма Мамбеталиева одержала одну победу и потерпела пять поражений на групповом этапе.

В последнем туре Казахстан сыграет с Польшей за право остаться в высшем дивизионе.

«Ну это провал. Сборной Латвии тоже проиграли 0:2. Нужно у сборной Казахстана спрашивать, чего им не хватило.

Наверное, уровня игроков не хватило, игра показывала, что он ниже, даже при том, что та же сборная Латвии никакая.

Такое ощущение, что сейчас хоккей в Казахстане на низком уровне, к сожалению», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.