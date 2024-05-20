Кузнецов о Кубке Стэнли-2018: «Когда «Вашингтон» побеждал, было очень легко, все работало. Ты просто наслаждаешься каждым днем»

Теги Каролина Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов поделился мнением о победе «Вашингтона» в Кубке Стэнли-2018.

В финале плей-офф 2018 года «Кэпиталз» обыграли «Вегас» со счетом 4-1 в серии.

– Насколько тяжелее переживать поражения вроде того, что было в шестой игре с «Рейнджерс», когда у тебя уже есть Кубок Стэнли?

– Когда мы побеждали [в «Вашингтоне], это было очень легко. Все работало. Когда я оглядываюсь назад, это было так здорово, так легко на самом деле.

Может быть, сейчас еще не один из тех моментов, когда у «Харрикейнз» все сложилось. Когда это происходит, ты просто наслаждаешься каждым днем, каждый выполняет свою роль и все такое, – сказал форвард «Каролины» Евгений Кузнецов.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий