Кузнецов о Кубке Стэнли-2018: «Когда «Вашингтон» побеждал, было очень легко, все работало. Ты просто наслаждаешься каждым днем»

Евгений Кузнецов поделился мнением о победе «Вашингтона» в Кубке Стэнли-2018.

В финале плей-офф 2018 года «Кэпиталз» обыграли «Вегас» со счетом 4-1 в серии.

– Насколько тяжелее переживать поражения вроде того, что было в шестой игре с «Рейнджерс», когда у тебя уже есть Кубок Стэнли?

– Когда мы побеждали [в «Вашингтоне], это было очень легко. Все работало. Когда я оглядываюсь назад, это было так здорово, так легко на самом деле.

Может быть, сейчас еще не один из тех моментов, когда у «Харрикейнз» все сложилось. Когда это происходит, ты просто наслаждаешься каждым днем, каждый выполняет свою роль и все такое, – сказал форвард «Каролины» Евгений Кузнецов.