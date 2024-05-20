Кузнецов о снижении игрового времени: «Можно обижаться и плакать, но я думаю о том, что лучше для «Каролины». Хочу помогать команде побеждать»

Теги Каролина Кубок Стэнли НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов высказался об уменьшении игрового времени в «Каролине».

В Кубке Стэнли 32-летний форвард набрал 6 (4+2) очков за 10 матчей при 11:29 в среднем за игру.

– Как вы представляете следующий сезон в «Каролине»? Вы привыкли проводить на льду много времени, но в последних матчах выходили реже.

– Что я могу с этим сделать? Обижаться и плакать или быть собой, помогать команде побеждать?

Это тяжело. Непросто проявить себя и оставаться собой, но я думаю о том, что лучше для «Каролины». Если это та роль, которая требуется команде, я к ней готов.

Если что-то изменится – буду готов и к этому, – сказал форвард «Каролины» Евгений Кузнецов

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