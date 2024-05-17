Баландин о Кузнецове: «Того Женьку, который был, мы больше не увидим. Не знаю, сколько он еще отыграет – год-два в НХЛ, лет пять в КХЛ. За океаном интереса к нему особого нет»

Андрей Баландин поделился мыслями о будущем форварда Евгения Кузнецова.

« » проиграла «Рейнджерс» во втором раунде Кубка Стэнли-2024 со счетом 2-4 в серии. Кузнецов не отметился результативными действиями в 6-м матче серии.

«Последнюю игру Кузнецов сыграл невыразительно и ничего не показал. Естественно, мастерство у него есть и какие-то вспышки, как в этом плей-офф, будут. Но того Женьку Кузнецова, который был, мы больше не увидим.

Не знаю, сколько он еще отыграет – год-два в или лет пять, если возвращаться в . За океаном вряд ли он будет востребован, интереса к нему особого нет. Да и посмотрите, что с происходит: на ровном месте – раз и все. Где гарантия, что с Женей так не произойдет?

Не знаю, как Кузнецов в дальнейшем видит свою карьеру. Может, хочет открыть кафе или какой-то другой бизнес в Америке, денег у него много.

Если захочет стать тренером или генменеджером, то надо вернуться сюда, здесь больше шансов. Все зависит от его выбора, человек он продуманный», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

У Кузнецова 5 бросков и 69% на точке в 6-м матче с «Рейнджерс». Он завершил плей-офф с 4+2 в 10 играх