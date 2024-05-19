Капитан «Лады» Фисенко принял участие во всероссийском полумарафоне: «Кэп не сидит на месте»

Капитан «Лады» Михаил Фисенко принял участие во всероссийском полумарафоне.

« на месте не сидит и наш кэп принял участие во всероссийском полумарафоне!

А как проходят ваши выходные?» – говорится в сообщении «Лады».

В минувшем регулярном чемпионате 33-летний Фисенко провел 58 матчей и набрал 15 (3+12) очков.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий провел 5 игр, не отметившись результативными действиями.