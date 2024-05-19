Кирилл Сафронов о Гальченюке: «Если бы он забил 30 голов, его бы оставили в СКА, наверное. Статистика была не такая, как ожидалась. Но игрок он приличный»

Теги СКА Амур Кирилл Сафронов КХЛ Кубок Гагарина Алекс Гальченюк Политика Михаил Дегтярев Хоккей

Кирилл Сафронов высказался о переходе Алекса Гальченюка в «Амур» из СКА.

«Я считаю, что Гальченюк отыграл хороший сезон за СКА. В начале был период адаптации, но потом у него были яркие игры. Он был одним из лидеров армейцев.

Причины ухода я не знаю, но знаю, что в «Амуре» сейчас предлагают хорошие условия.

Еще в прошлом году губернатор Хабаровского края, а сейчас министр спорта России Михаил Дегтярев говорил, что перед «Амуром» ставятся цели в течении нескольких лет выиграть Кубок Гагарина. Я так понял, что эта цель до сих пор стоит, и, судя по всему, у них есть финансы, чтобы подписывать игроков такого высокого уровня, как Гальченюк.

Стала ли причиной ухода разгрузка зарплатной ведомости СКА? Может быть, да. Наверное, если бы он забил 30 голов, его бы оставили. Статистика была не такая, как ожидалась. Но Гальченюк – игрок приличный и яркий.

Без Гальченюка линия нападения СКА осталась конкурентоспособной? Да», – сказал бывший защитник СКА и «Амура» Кирилл Сафронов.

В прошедшем сезоне Гальченюк набрал 42 (16+26) очка за 61 игру регулярного чемпионата. В плей-офф он провел 9 матчей, отметившись 5 (2+3) баллами.

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2 комментария
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Контракты в СКА мало что значат.
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СКА поступили логично, ведь из 9 встреч Гальченюк забил только 2 гола и учитывая, что он требовал зп как у топ-игрока НХЛ, его вежливо попросили из СКА, но думаю так любой бы клуб поступил, тем более у него уже возраст приличный
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