Агент Гальченюка об «Амуре»: «Клуб с большими амбициями. Сыграла сумма контракта и роль в команде»
Агент Алекса Гальченюка рассказал о том, почему игрок перешел в «Амур».
30-летний форвард расторг действующий контракт со СКА и подписал однолетнее соглашение с хабаровским клубом.
– Это было в том числе решение Александра.
В КХЛ есть потолок зарплат, и концепция СКА поменялась относительно Гальченюка. Обсудив все варианты, приняли очень хорошее предложение из Хабаровска. «Амур» сейчас – клуб с большими амбициями.
Там еще играет Александр Хохлачев, с которым они знакомы. Поэтому приняли решение в пользу этого клуба.
– Не все игроки хотят ехать на Дальний Восток.
– Сыграла сумма контракта и та роль в команде, которую ему предложили.
– Что, на ваш взгляд, у него получилось и не получилось первый сезон в КХЛ?
– Я считаю, что у него все получилось. Та ротация с четвертого по первое звено и тот результат, который он при этом показал, – достойно для первого сезона.
– Можно ожидать, что в Хабаровске он покажет результат еще лучше?
– Так и должно быть. В Хабаровске работают профессионалы, и в ином случае его бы не стали брать. Тем более сумма серьезная для «Амура» и для лиги в целом, – сказал агент игрока Александр Черных.
И отказался от компенсации в 25%(25млн) за расторжение контракта от ска, итого упал на 45млн. Все это исключительно из за любви к Амуру, а не из за чемоданов от Йозе