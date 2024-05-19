Агент Гальченюка об «Амуре»: «Клуб с большими амбициями. Сыграла сумма контракта и роль в команде»

Теги СКА Амур КХЛ Александр Хохлачев Александр Черных Алекс Гальченюк Хоккей

Агент Алекса Гальченюка рассказал о том, почему игрок перешел в «Амур».

30-летний форвард расторг действующий контракт со СКА и подписал однолетнее соглашение с хабаровским клубом.

– Это было в том числе решение Александра.

В КХЛ есть потолок зарплат, и концепция СКА поменялась относительно Гальченюка. Обсудив все варианты, приняли очень хорошее предложение из Хабаровска. «Амур» сейчас – клуб с большими амбициями.

Там еще играет Александр Хохлачев, с которым они знакомы. Поэтому приняли решение в пользу этого клуба.

– Не все игроки хотят ехать на Дальний Восток.

– Сыграла сумма контракта и та роль в команде, которую ему предложили.

– Что, на ваш взгляд, у него получилось и не получилось первый сезон в КХЛ?

– Я считаю, что у него все получилось. Та ротация с четвертого по первое звено и тот результат, который он при этом показал, – достойно для первого сезона.

– Можно ожидать, что в Хабаровске он покажет результат еще лучше?

– Так и должно быть. В Хабаровске работают профессионалы, и в ином случае его бы не стали брать. Тем более сумма серьезная для «Амура» и для лиги в целом, – сказал агент игрока Александр Черных.

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2 комментария
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Агенту видать тоже чемоданчик с налом перепал. "Сыграла сумма контракта", ага, которая даже меньше чем в ска(80 в Амуре и 100 в ска), очень интересно сыграла. Обычно игрокам надо наоборот докинуть 40 млн, чтобы те поехали в Амур, а волшебник Йозе Марино делает все наоборот, у него игрок падает в деньгах чтобы уехать на ДВ и не усилять конкурентов на кубок, чистое волшебство, противоречащее здравому смыслу и логике).
И отказался от компенсации в 25%(25млн) за расторжение контракта от ска, итого упал на 45млн. Все это исключительно из за любви к Амуру, а не из за чемоданов от Йозе
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Будет теперь в самолёте жить. Если в Питере были ноги самолётные.Теперь весь самолётный будет.
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