Агент Гальченюка об «Амуре»: «Клуб с большими амбициями. Сыграла сумма контракта и роль в команде»

Агент Алекса Гальченюка рассказал о том, почему игрок перешел в «Амур».

30-летний форвард расторг действующий контракт со СКА и подписал однолетнее соглашение с хабаровским клубом.

– Это было в том числе решение Александра.

В КХЛ есть потолок зарплат, и концепция СКА поменялась относительно Гальченюка. Обсудив все варианты, приняли очень хорошее предложение из Хабаровска. «Амур» сейчас – клуб с большими амбициями.

Там еще играет Александр Хохлачев, с которым они знакомы. Поэтому приняли решение в пользу этого клуба.

– Не все игроки хотят ехать на Дальний Восток.

– Сыграла сумма контракта и та роль в команде, которую ему предложили.

– Что, на ваш взгляд, у него получилось и не получилось первый сезон в КХЛ?

– Я считаю, что у него все получилось. Та ротация с четвертого по первое звено и тот результат, который он при этом показал, – достойно для первого сезона.

– Можно ожидать, что в Хабаровске он покажет результат еще лучше?

– Так и должно быть. В Хабаровске работают профессионалы, и в ином случае его бы не стали брать. Тем более сумма серьезная для «Амура» и для лиги в целом, – сказал агент игрока Александр Черных.