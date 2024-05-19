Ротенберг о Гальченюке: «У нас есть потолок зарплат, СКА не смог переварить его большой контракт. Хабаровск будет развиваться за счет звезд уровня НХЛ»

Роман Ротенберг высказался о переходе Алекса Гальченюка из СКА в «Амур».

«Здорово, что Алекс будет играть в Хабаровске. Он будет звездой номер один, что хорошо для развития хоккея в Хабаровске, Хабаровский край будет развиваться от того, что звезды уровня будут играть там.

Мы вместе хорошо поработали, он всегда бился за команду, всегда старался внести вклад в победу. Но у нас есть потолок зарплат. Для того, чтобы вносить изменения в состав, мы вынуждены были поступить так.

Вы знаете, что у него большой контракт. Он заслуженный, вопросов нет. Но на сегодняшний день мы строим команду, в которой важно создать баланс, чтобы все были на равных условиях.

С точки зрения финансов мы не смогли переварить этот контракт. Желаем Алексу удачи. Он отличный парень, помог мне лично в развитии моей работы. Не исключаю, что в будущем мы сможем вместе поработать вновь», – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга.