Ротенберг о Гальченюке: «У нас есть потолок зарплат, СКА не смог переварить его большой контракт. Хабаровск будет развиваться за счет звезд уровня НХЛ»

Теги СКА Амур НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Р-Спорт деньги потолок зарплат Хоккей

Роман Ротенберг высказался о переходе Алекса Гальченюка из СКА в «Амур».

«Здорово, что Алекс будет играть в Хабаровске. Он будет звездой номер один, что хорошо для развития хоккея в Хабаровске, Хабаровский край будет развиваться от того, что звезды уровня НХЛ будут играть там.

Мы вместе хорошо поработали, он всегда бился за команду, всегда старался внести вклад в победу. Но у нас есть потолок зарплат. Для того, чтобы вносить изменения в состав, мы вынуждены были поступить так.

Вы знаете, что у него большой контракт. Он заслуженный, вопросов нет. Но на сегодняшний день мы строим команду, в которой важно создать баланс, чтобы все были на равных условиях.

С точки зрения финансов мы не смогли переварить этот контракт. Желаем Алексу удачи. Он отличный парень, помог мне лично в развитии моей работы. Не исключаю, что в будущем мы сможем вместе поработать вновь», – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга. 

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6 комментариев
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Мезим надо было принимать, он способствует перевариванию
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+2
Вчера Шевченко по полочкам разложил ситуацию с Гальченюком. Рома-СКАзочник.
+1
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Ответ Владимир Чехов
Мезим надо было принимать, он способствует перевариванию
Лучше тогда Креон
+2
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+1
всё же хочется чтобы КХЛ гарантировала исполнения контракта в полном объект по годам и под потолком если ты его выкупаешь.
иначе со всех сторон не справедливо получается
и по отношению к игроку и по отношению к другим клубам лиги.
ну и так работа ген менеджера будетнаглядна

если как итог работы РБ будет несколько правил лиги касающихся потолка названы в его честь товтоже не самый плохой расклад для КХЛ))
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Ответ Алексей Тор
Вчера Шевченко по полочкам разложил ситуацию с Гальченюком. Рома-СКАзочник.
Можно в трёх словах
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