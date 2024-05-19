«Каролина» на 5 лет продлит контракт с Бринд′Амором

Теги Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Пьер ЛеБрюн Хоккей

Род Бринд′Амор продлит контракт с «Каролиной» на пять лет.

Ранее стало известно, что «Харрикейнс» продлят соглашение с главным тренером и его штабом, несмотря на вылет во втором раунде плей-офф.

По данным инсайдера Пьера ЛеБрюна, срок нового договора составит 5 лет.

Этот сезон был последним по действующему контракту 53-летнего специалиста. Он возглавляет клуб с 2018 года.

При Бринд’Аморе команда ни разу не пропустила плей-офф и дважды доходила до финала конференции (2019-й и 2023 год).

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15 комментариев
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Фатальная ошибка
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так и не понял почему местные считают это неправильным решением
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Ответ skydimm
Наверное, хотят, чтобы Каролина была командой уровня Баффоло. Наверное, ждали с Терравайненом, Джарвисом, Нечасом и Мартынюком Кубок Стенли взять.
У Каролины один из самых ровных и сильных ростеров, должны заходить далеко в КС и бороться за победу. Пока максимальный результат - финал конференции с 0-4. Бриндамор хорошую игру ставит для регулярки, но в плове у него нет достаточной гибкости
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Пожизненный бы заключили
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Ну это просто критениз какой-то со стороны руководства команды.
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Это будут тяжелые 5 лет
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Ну всё, можно уходить в перестройку
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Не знаю, почему все говорят что ошибка, мужик выводит свою команду с 2018 стабильно в ПО, до этого много лет они даже туда попасть не могли. Проблема с вратарем, который то божит, то на больничном (верим в Кочеткова), плюс не так все идеально в атаке, как будто кроме Ахо, никто особо не способен создавать плеи в стиле Куча. Ощущение что не Род дуболом и его система, а игроки которые там играют, опять же кроме Ахо. Слишком прямолинейны и как будто по-другому не могут. В общем не знаю, не верю я в то, что это ошибка, даже в этом ПО Каролина на голову сильнее Копов была, проблема ПП зарешала, 5 на 5 все команды закатала без шансов. Так что верю что в будущем дожмут и попадут в финал КС. Удачи Роду!
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У Рода есть огромнейший компромат на все руководство Каролины, другого объяснения не вижу.
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Ну и кто тут говорил ,что тренера теперь на улицу выставят,а!!!???👂👂👂
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Ну ты два примера привел за 15 лет, во всех остальных случаях были звезды. Ахо Генцел и Свечников это просто смешно на фоне того, с каким составом Колорадо и Тампа брали свои кубки
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Ответ unbelievable
Фатальная ошибка
Ну все, теперь переезд и расформирование. Хватит всепропалить.
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Ответ разноцветный логотип
так и не понял почему местные считают это неправильным решением
Наверное, хотят, чтобы Каролина была командой уровня Баффоло. Наверное, ждали с Терравайненом, Джарвисом, Нечасом и Мартынюком Кубок Стенли взять.
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Ответ Дмитрий Якушевич
Один из самых ровных да. Но звезд нет. С этой командой никто бы кубок стэнли не выиграл бы. Выигрывают хоккеисты, а не главный тренер. Лавиллетт провалился в кэпс, а со звездным рейнжерс далеко зашел
У Вегаса много звёзд в прошлом году было? Или у Сент-Луиса в 2019? Не меньше, чем у Каролины сейчас: Ахо, Генцел, Свечников, шикарная защита, хороший вратарь. Если столько лет ничего не получалось, с чего следующие 5 лет что-то поменяется?
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