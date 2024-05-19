«Каролина» на 5 лет продлит контракт с Бринд′Амором

Род Бринд′Амор продлит контракт с «Каролиной» на пять лет.

Ранее стало известно, что «Харрикейнс» продлят соглашение с главным тренером и его штабом, несмотря на вылет во втором раунде плей-офф.

По данным инсайдера Пьера ЛеБрюна, срок нового договора составит 5 лет.

Этот сезон был последним по действующему контракту 53-летнего специалиста. Он возглавляет клуб с 2018 года.

При Бринд’Аморе команда ни разу не пропустила плей-офф и дважды доходила до финала конференции (2019-й и 2023 год).