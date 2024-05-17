Бринд′Амор после вылета «Каролины» из Кубка Стэнли: «Тяжелое окончание хорошего сезона. «Рейнджерс» оживились после гола в третьем периоде»

Род Бринд′Амор высказался после завершения сезона для «Каролины».

«Харрикейнз» уступили «Рейнджерс» в шестой игре серии второго раунда плей-офф со счетом 3:5 (2-4 в серии). По ходу матча команда из Роли вела в счете 3:1, но пропустила четыре шайбы в третьем периоде.

«Тяжелое окончание действительно хорошего сезона. Парни играли изо всех сил весь год, но [последняя игра] это то, что вы будете помнить.

«Рейнджерс» заметно оживились после первой шайбы [в третьем периоде]. Они провели еще несколько хороших атак, но это не было похоже на шквал, нам удавалось защищаться.

Не знаю, что сказать. Это не то, как вы хотели бы закончить матч и сезон», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор.