Бринд′Амор после вылета «Каролины» из Кубка Стэнли: «Тяжелое окончание хорошего сезона. «Рейнджерс» оживились после гола в третьем периоде»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

Род Бринд′Амор высказался после завершения сезона для «Каролины».

«Харрикейнз» уступили «Рейнджерс» в шестой игре серии второго раунда плей-офф со счетом 3:5 (2-4 в серии). По ходу матча команда из Роли вела в счете 3:1, но пропустила четыре шайбы в третьем периоде.

«Тяжелое окончание действительно хорошего сезона. Парни играли изо всех сил весь год, но [последняя игра] это то, что вы будете помнить.

«Рейнджерс» заметно оживились после первой шайбы [в третьем периоде]. Они провели еще несколько хороших атак, но это не было похоже на шквал, нам удавалось защищаться.

Не знаю, что сказать. Это не то, как вы хотели бы закончить матч и сезон», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор.

 

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2 комментария
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Каролина по ощущениям играла лучшую свою игру в этой серии первые 40 минут. Потом прям зеркальная ситуация с пятой игрой произошла. Только еще обиднее, как же они играли…(
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Пора менять систему игры. Роман, ваш выход.
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