«Каролина» и Бринд’Амор договорились о новом контракте (Кевин Уикс)

Теги Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Кевин Уикс Хоккей

«Каролина» и Род Бринд’Амор договорились о новом контракте.

«Харрикейнс» продлят соглашения с главным тренером и его штабом, сообщает инсайдер ESPN Кевин Уикс. 

Точный срок нового контракта не сообщается. Он будет рассчитано более, чем на один сезон. 

Этот сезон был последним по действующему контракту 53-летнего тренера. Он возглавляет клуб с 2018 года.

При Бринд’Аморе (бывшем капитане команды, выигрывавшем с ней Кубок Стэнли) «Харрикейнс» ни разу не пропустили плей-офф и дважды доходили до финала конференции (2019, 2023 годы).

В текущем розыгрыше клуб вылетел во 2-м раунде, уступив «Рейнджерс» (2-4). 

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10 комментариев
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Если Бриндамор не поменяет свой стиль, Каролина ещё как минимум на срок его контракта не возьмёт КС.
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"Квартальнов" ?
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Угараю с вас, конечно. До Бринда Кейнс не могли 9 лет в плей-офф выйти, а с ним ВСЕГДА выходят. Причем, не просто выходят, а делают это уверенно. За его эпоху команда лишь раз вылетела в первом раунде, но зато дважды выходила в финал конфы. Я был бы счастлив, если б у моих Айлов был такой тренер
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Ответ KirGre
Ему надо что-то поменять, ибо прямо сейчас Каролина обладает самым сильным составом в лиге !
Состав действительно неплохой, но в следующем сезоне он сильно изменится скорее всего, у многих игроков заканчиваются контракты и Уоддэлу предстоит жаркое лето..
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Ему надо что-то поменять, ибо прямо сейчас Каролина обладает самым сильным составом в лиге !
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Тут больше вопросов к стилю, да два финала конфы, но оба если не ошибаюсь 4-0 продули, менять надо подход, Каролина упирается в стену при бриндаморе и ничего не может сделать
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Ответ Максим Седов
Если Бриндамор не поменяет свой стиль, Каролина ещё как минимум на срок его контракта не возьмёт КС.
Угу, надо начинать меняться .
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