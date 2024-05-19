«Каролина» и Бринд’Амор договорились о новом контракте (Кевин Уикс)

«Каролина» и Род Бринд’Амор договорились о новом контракте.

«Харрикейнс» продлят соглашения с главным тренером и его штабом, сообщает инсайдер ESPN Кевин Уикс.

Точный срок нового контракта не сообщается. Он будет рассчитано более, чем на один сезон.

Этот сезон был последним по действующему контракту 53-летнего тренера. Он возглавляет клуб с 2018 года.

При Бринд’Аморе (бывшем капитане команды, выигрывавшем с ней ) «Харрикейнс» ни разу не пропустили плей-офф и дважды доходили до финала конференции (2019, 2023 годы).

В текущем розыгрыше клуб вылетел во 2-м раунде, уступив «Рейнджерс» (2-4).