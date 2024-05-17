Бринд’Амор об ошибке Андерсена при 1-й шайбе Крайдера: «Такого просто не должно быть. Нельзя дарить голы такому сопернику»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Фредерик Андерсен Крис Крайдер Хоккей

Род Бринд’Амор высказался об ошибке вратаря при шайбе «Рейнджерс» в 3-м периоде.

«Каролина» уступила «Рейнджерс» (2-4, 3:5 в шестом матче) во втором раунде Кубка Стэнли. 

Крис Крайдер забросил 3 шайбы в третьем периоде, сделав счет 4:3 после 1:3.

На 46:43 вратарь «Харрикейнс» Фредерик Андерсен не зафиксировал шайбу после броска Мики Зибанежада, и Крайдер отправил ее в ворота, начав камбэк клуба из Нью-Йорка. 

«Было неприятно пропускать такой гол. Такого просто не должно быть, и мы это знаем. Нельзя дарить голы такому сопернику, а мы подарили парочку», – сказал главный тренер клуба из Роли. 

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6 комментариев
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Ну а кто виноват, что ты Кочеткова весь ПО мариновал?
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Ага, Андерсон во всем виноват) Все по делу Род, наверное, пора перемен.
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Да, конечно вратаря сливает хорошо. Чувствует, что и его руководство скоро сольёт, поэтому мосты сжигает. Не этично конечно
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Ответ Жозе Толиачиньо
Ну а кто виноват, что ты Кочеткова весь ПО мариновал?
Да так-то Андерсен неплохо играл, поводов менять себя особо не давал. В одной игре дали шанс Кочеткову - разницы в лучшую сторону не получилось. Но если доверяешь в плей-офф вратарю, так критиковать некрасиво, конечно
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Ответ Жозе Толиачиньо
Ну а кто виноват, что ты Кочеткова весь ПО мариновал?
не весь
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