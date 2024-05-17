Бринд’Амор об ошибке Андерсена при 1-й шайбе Крайдера: «Такого просто не должно быть. Нельзя дарить голы такому сопернику»

Род Бринд’Амор высказался об ошибке вратаря при шайбе «Рейнджерс» в 3-м периоде.

« » уступила « » (2-4, 3:5 в шестом матче) во втором раунде Кубка Стэнли.

забросил 3 шайбы в третьем периоде, сделав счет 4:3 после 1:3.

На 46:43 вратарь «Харрикейнс» не зафиксировал шайбу после броска Мики Зибанежада, и отправил ее в ворота, начав камбэк клуба из Нью-Йорка.

«Было неприятно пропускать такой гол. Такого просто не должно быть, и мы это знаем. Нельзя дарить голы такому сопернику, а мы подарили парочку», – сказал главный тренер клуба из Роли.