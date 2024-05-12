Бринд′Амор про 4:3 с «Рейнджерс»: «Наименее успешная игра для «Каролины» из четырех. Хоккей – странная штука»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

Род Бринд′Амор прокомментировал победу над «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка уступил «Каролине» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4, 3-1). 

«Для нас это была наименее успешная игра из всех четырех, что мы провели. Хоккей – странная штука. То отскок тут, то там, то бросок в створ.
Так бывает. Мы живем, чтобы сражаться еще один день. Это главное», – сказал тренер «Каролины».

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2 комментария
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Нужно 4:1 в серии от Рейнджерс, чтобы Рода в Торонто пригласить
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Ответ Bzz Pvz
Нужно 4:1 в серии от Рейнджерс, чтобы Рода в Торонто пригласить
Слабо верится. Скорее всего останется.
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