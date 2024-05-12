Бринд′Амор про 4:3 с «Рейнджерс»: «Наименее успешная игра для «Каролины» из четырех. Хоккей – странная штука»

Род Бринд′Амор прокомментировал победу над «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка уступил «Каролине» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4, 3-1).

«Для нас это была наименее успешная игра из всех четырех, что мы провели. Хоккей – странная штука. То отскок тут, то там, то бросок в створ.

Так бывает. Мы живем, чтобы сражаться еще один день. Это главное», – сказал тренер «Каролины».