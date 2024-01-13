Гуськов поддержал выдвижение Путина на президентские выборы: «Это многолетний лидер России, за которого стоит голосовать. Он подтверждает это уверенными действиями во благо страны»
Александр Гуськов поддержал выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок.
«Я поддерживаю Владимира Владимировича и считаю, что это многолетний лидер России, за которого стоит голосовать.
И в принципе он подтверждает это все своими действиями, уверенными действиями, все во благо России», – сказал бывший защитник клубов КХЛ и вице-президент лиги по развитию молодежного хоккея.
Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта 2024 года.
«Понимаете, время было такое, не лизнёшь - не заработаешь»…
Или лидер не настолько могучий, чтобы сдерживать куриные яйца?
Страна богатейшая, более 50% мировых запасов ВСЕГО.
А сидит в ней /нехорошее слово/, тратящий миллиарды долларов на яхты и замки своих подельников, триллионы рублей на войну.
Самые нищие старики. Самые бедные дети.
И ведь находятся же те, кому это кажется величием