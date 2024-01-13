Гуськов поддержал выдвижение Путина на президентские выборы: «Это многолетний лидер России, за которого стоит голосовать. Он подтверждает это уверенными действиями во благо страны»

Александр Гуськов поддержал выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок.

«Я поддерживаю Владимира Владимировича и считаю, что это многолетний лидер России, за которого стоит голосовать.

И в принципе он подтверждает это все своими действиями, уверенными действиями, все во благо России», – сказал бывший защитник клубов и вице-президент лиги по развитию молодежного хоккея.

Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта 2024 года.