Гуськов поддержал выдвижение Путина на президентские выборы: «Это многолетний лидер России, за которого стоит голосовать. Он подтверждает это уверенными действиями во благо страны»

Теги Александр Гуськов Владимир Путин КХЛ Политика Хоккей

Александр Гуськов поддержал выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок.

«Я поддерживаю Владимира Владимировича и считаю, что это многолетний лидер России, за которого стоит голосовать.

И в принципе он подтверждает это все своими действиями, уверенными действиями, все во благо России», – сказал бывший защитник клубов КХЛ и вице-президент лиги по развитию молодежного хоккея.

Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта 2024 года. 

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24 комментария
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Я примерно также уверенно действую на толчке бгг))
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Парад лизоблюдов никак не закончится?
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у него похоже своя отдельная Россиия
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Спросите нас простых обывателей, хотим ли мы очередного выдвижения ввп
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Многолетний узурпатор власти
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Многолетний? Не поспоришь.
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Если его нам Бог дал, то за что? Неужели мы настолько виновны?
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Кольцо Всевластья уже отлито или только после мартовского спектакля? Все придворные Назгулы уже высказались в поддержку Темнейшего?
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При несменяемости власти деградация общества на лицо
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Ну да, видимо такой заслуживает поддержки. Заключённых, которые в Ангарске насиловали пацанов швабрами и кипятильниками помиловал и распорядился принять в ЧВК. Ну а дальше вы знаете...
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+3
Ответ вперёд спартак
Спросите нас простых обывателей, хотим ли мы очередного выдвижения ввп
вы будете удивлены, какое количество граждан действительно этого хотят, всё остальное - шум от активного меньшинства, не более
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У Гуськова своя Россия, где трубы не лопаются и народ без отопления не остается. У него все хорошо
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Потом будет оправдываться;
«Понимаете, время было такое, не лизнёшь - не заработаешь»…
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Ответ seppblatter@mail.ru
Молодец, не боится высказывать свое мнение!Человек публично заявил позицию и никто его никуда не посадил. Шах и мат, либерашки!
Кажется, публика не выкупает иронию)
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Подобных новостей будут очень много в ближайшее время.
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Даверенным лицом за хотел стать.
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То есть, цены на яйца взлетели тоже на благо страны?
Или лидер не настолько могучий, чтобы сдерживать куриные яйца?
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Вы только вдумайтесь.
Страна богатейшая, более 50% мировых запасов ВСЕГО.
А сидит в ней /нехорошее слово/, тратящий миллиарды долларов на яхты и замки своих подельников, триллионы рублей на войну.
Самые нищие старики. Самые бедные дети.
И ведь находятся же те, кому это кажется величием
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Знатно лизнул
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Ответ ВождьВысокихОборотов
Я примерно также уверенно действую на толчке бгг))
Комментарий удален модератором
Ответ Илья Владимирович
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ naan
Комментарий удален пользователем
Ничтожество обыкновенное, уровня колхозного сортира.
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Ответ вперёд спартак
Спросите нас простых обывателей, хотим ли мы очередного выдвижения ввп
Хотят ли русские войны?...
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Минус несколько сот тысяч двухсотых этому подтверждение и конца не видно
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