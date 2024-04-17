Финалы КХЛ и МХЛ впервые разведут по дням. Матчи Кубка Гагарина пройдут в четные дни, Кубка Харламова – в нечетные

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ МХЛ Кубок Гагарина СКА-1946 Локо Кубок Харламова календарь Хоккей

Матчи финалов плей-офф КХЛ и МХЛ в этом году будут проходить в разные дни.

Сегодня состоится первый матч финала Кубка Харламова в Olimpbet МХЛ. В серии до четырех побед сыграют «Локо» и «СКА-1946».

Завтра начнется противостояние в решающей серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом».

Впервые в истории матчи финальных серий Кубка Гагарина и Кубка Харламова полностью разведены по дням.

Игры «Локо» и «СКА-1946» пройдут по нечетным числам с 17 апреля, «Металлург» и «Локомотив» сыграют по четным числам с 18 апреля.

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1 комментарий
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Долго же Спортс спал, чтобы эту новость донести до новостной строки ))) Между тем даты финалов МХЛ и КХЛ стали известны ещё 13 апреля (4 дня назад ! ! !), когда стало известно, что состоится 7-й матч между Магниткой и Авто, и МХЛ разведёт свой финал с КХЛ.
https://mhl.khl.ru/news/20026/1051322/
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