Финалы КХЛ и МХЛ впервые разведут по дням. Матчи Кубка Гагарина пройдут в четные дни, Кубка Харламова – в нечетные

Матчи финалов плей-офф КХЛ и МХЛ в этом году будут проходить в разные дни.

Сегодня состоится первый матч финала Кубка Харламова в Olimpbet МХЛ. В серии до четырех побед сыграют «Локо» и «СКА-1946».

Завтра начнется противостояние в решающей серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом».

Впервые в истории матчи финальных серий Кубка Гагарина и Кубка Харламова полностью разведены по дням.

Игры «Локо» и «СКА-1946» пройдут по нечетным числам с 17 апреля, «Металлург» и «Локомотив» сыграют по четным числам с 18 апреля.