Агент Сошникова: «Никита готов остаться в «Тракторе». Генменеджер обещал нам решение, но их внутреннее совещание не состоялось»

Александр Черных высказался о шансах Никиты Сошникова остаться в «Тракторе».

Срок соглашения хоккеиста с челябинским клубом истек 30 апреля.

В минувшем сезоне 30-летний форвард набрал 27 (10+17) очков за 67 матчей регулярного чемпионата и 3 (1+2) очка в 11 играх плей-офф.

– В «Тракторе» должно было быть внутреннее совещание, и после этого Алексей Волков (генеральный менеджер «Трактора» – Спортс) обещал нам сообщить решение. Но по разным причинам оно не состоялось.

Мы пока ждем информацию от «Трактора». Параллельно начали разговаривать с другими клубами.

– К Сошникову есть интерес со стороны других клубов КХЛ?

– Так как интерес со стороны Челябинска все еще есть, то переговоры с другими клубами активно мы не вели. Ему нравится в «Тракторе», и он был готов остаться в этой команде.

Челябинск – хоккейный город, и он еще изначально хотел поехать играть именно туда. Так что приоритетом будет «Трактор».

Но у хоккеистов такая судьба, что они могут оказаться в любой команде в любой момент, – сказал агент Никиты Сошникова Александр Черных.