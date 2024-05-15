Генменеджер «Трактора» о 29-летнем тренере в штабе Гру: «Рише – умелый педагог не по своим годам. Дело не в возрасте, а в компетенции и квалификации»

Генменеджер «Трактора» высказался о 29-летнем тренере в штабе команды.

29-летний Рафаэль-Пьер Рише будет работать в тренерском штабе Бенуа Гру, который возглавил «Трактор».

– Канадский тренер Рафаэль-Пьер Рише объявил о том, что будет работать в «Тракторе».

– Его сообщение было больше адресовано клубу, из которого он уходит. Чтобы для команды это не было новостью. Но это вызвало такую мгновенную реакцию, что на следующий день все узнали. Он сам не ожидал, что все так разойдется. У него не было умысла всем об этом рассказать. Его сообщение было адресовано уже бывшим работодателям.

– Рише уже точно будет работать в «Тракторе»?

– Да, мы с ним подписали контракт на год. Один помощник есть, но мы не сообщали об этом официально, потому что хотим объявить тренерский штаб целиком.

– Многие считают, что тренеру в 29 лет не хватит авторитета…

– Это не так. Рише достаточно опытный и харизматичный тренер. Он умелый педагог не по своим годам. У него очень много интересных идей, он может принести много новшеств, что будет полезно ребятам в команде. Не вижу в этом проблемы. Дело не в возрасте, а в компетенции и квалификации, – сказал Алексей Волков.