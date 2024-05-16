Волков о смене тренера в «Тракторе»: «Понимаю, что хоккейная общественность в недоумении. Доверьтесь профессионалам. На критику ответим игрой»

Алексей Волков ответил на вопрос о задаче «Трактора» после смены главного тренера.

Клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

– Какая официальная цель у «Трактора» на следующий сезон? В этом году были полуфинал Кубка Гагарина и бронза.

– Цель у нас максимально высокая. Мы хотим строить сильную команду, а не довольствоваться тем, что у нас есть. Да, у нас произошли перемены.

Я понимаю, что не все одобряют такой резкий шаг. Но он с моей стороны обоснован. Мы это решение анализировали, приняли его не спонтанно.

Понимаю, что хоккейная общественность в недоумении. Но будем смотреть на результат.

На всю критику ответим игрой. Не надо ходить далеко. Всегда есть человек, который несет ответственность. А я с себя ее никогда не снимал.

И говорю, что в этом сезоне мы добились большого достижения, пройдя два раунда Кубка Гагарина. У нас был отличный коллектив, мастера. Весь тренерский штаб был частью этой сплоченной команды.

Но не хотелось бы довольствоваться малым. Я знаю, что многие эксперты начали разговаривать фразами вроде «Лучшее – враг хорошего». Ну и другие поговорки…

Мы знаем изнутри наши проблемы. Поэтому доверьтесь профессионалам, которые этим занимаются.

И повторюсь: большая благодарность Алексею Борисовичу [Заварухину]. Мы его ценим и благодарим за проделанную работу.

Но дальше мы идем другим путем, – сказал генеральный менеджер « » .