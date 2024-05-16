Волков о смене тренера в «Тракторе»: «Понимаю, что хоккейная общественность в недоумении. Доверьтесь профессионалам. На критику ответим игрой»

Теги Трактор Алексей Волков Алексей Заварухин КХЛ Бенуа Гру Матч ТВ Хоккей

Алексей Волков ответил на вопрос о задаче «Трактора» после смены главного тренера.

Клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

– Какая официальная цель у «Трактора» на следующий сезон? В этом году были полуфинал Кубка Гагарина и бронза.

– Цель у нас максимально высокая. Мы хотим строить сильную команду, а не довольствоваться тем, что у нас есть. Да, у нас произошли перемены.

Я понимаю, что не все одобряют такой резкий шаг. Но он с моей стороны обоснован. Мы это решение анализировали, приняли его не спонтанно.

Понимаю, что хоккейная общественность в недоумении. Но будем смотреть на результат.

На всю критику ответим игрой. Не надо ходить далеко. Всегда есть человек, который несет ответственность. А я с себя ее никогда не снимал.

И говорю, что в этом сезоне мы добились большого достижения, пройдя два раунда Кубка Гагарина. У нас был отличный коллектив, мастера. Весь тренерский штаб был частью этой сплоченной команды.

Но не хотелось бы довольствоваться малым. Я знаю, что многие эксперты начали разговаривать фразами вроде «Лучшее – враг хорошего». Ну и другие поговорки…

Мы знаем изнутри наши проблемы. Поэтому доверьтесь профессионалам, которые этим занимаются.

И повторюсь: большая благодарность Алексею Борисовичу [Заварухину]. Мы его ценим и благодарим за проделанную работу.

Но дальше мы идем другим путем, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ждём Волков - что за слова ответишь. Жаль выборы губернатора Челябинской области пройдут уже в этом сентябре.
И ему и Текслеру наплевать. Если у Гру не пойдет, Волков свалит (ибо у него последний год контракта), а Текслера может Володя обменять на другого и вуаля, никто не виноват, а новая команда управленцев будет винить предыдущую
+2
-1
+1
Ответ Мадина Уйгурова
И ему и Текслеру наплевать. Если у Гру не пойдет, Волков свалит (ибо у него последний год контракта), а Текслера может Володя обменять на другого и вуаля, никто не виноват, а новая команда управленцев будет винить предыдущую
Так и будет. Самое интересное, что этот же Волков при назначении Заварухина и.о. обмолвился, что для снятия приставки и.о. надо пройти 2 раунда. Он явно не ожидал такого успеха, когда трепался, его план был вылететь в первом раунде
+1
0
+1
Ждём Волков - что за слова ответишь.
Жаль выборы губернатора Челябинской области пройдут уже в этом сентябре.
+1
-1
0
удачи Волкову,Трактору и Гру.
0
0
0
Ответ Мадина Уйгурова
И ему и Текслеру наплевать. Если у Гру не пойдет, Волков свалит (ибо у него последний год контракта), а Текслера может Володя обменять на другого и вуаля, никто не виноват, а новая команда управленцев будет винить предыдущую
С языка сняли, Волков ничем не рискует, не получится, он свои бабки по любому снимет, плюс он не местный, челябинцу за такое бы не простили до конца жизни... Про Степлера даже говорить не хочется, слов нет нормальных.
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ждём Волков - что за слова ответишь. Жаль выборы губернатора Челябинской области пройдут уже в этом сентябре.
А вы кого будете выбирать в сентябре 🤔🤔🤔
0
0
0
Ответ Хесус НаваС
эта команда управленцев тебе бронзу принесла,поэтому не неси чушь
Бронзу принесли игроки и Борисыч, пусть и на эмоциональном заряде , но став единым целом, семьёй. Заслуги Волкова и Текслера тут нет.
0
0
0
Ответ Booligan
Так и будет. Самое интересное, что этот же Волков при назначении Заварухина и.о. обмолвился, что для снятия приставки и.о. надо пройти 2 раунда. Он явно не ожидал такого успеха, когда трепался, его план был вылететь в первом раунде
Не исключено, что просто договорённость с канадцем была уже зимой.
0
0
0
Ответ zakirshah
Волчару уже раз прогнали из предыдущей команды....почитайте прессу
А ты ее читал?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий